Başkan Akın'dan çalışmalara sıkı takip
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Başkan Akın'dan çalışmalara sıkı takip

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın belediye ekiplerinin ilçede gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor.

Başkan Akın'dan çalışmalara sıkı takip
03.06.2020 16:14 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:17

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın belediye ekiplerinin ilçede gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğü bölgelere ziyaretlerde bulunan Başkan Çetin Akın bu kez Koşukırı Mevkisinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Koşukırı Mevkisinde yürütülen bakım, tamirat ve asfaltlama çalışmaları inceleyen Başkan Akın, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye ekiplerinin çalışmaları ve yaptığı incelemeler hakkında konuşan Başkan Akın, "Ekiplerimizin ilçemizde yürüttüğü çalışmaları gözlemlemek ve bilgi almak için sık sık ilgili bölgeye giderek incelemelerde bulunuyorum. Bugün de Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin Koşukırı Mevkisi üzerinde gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde gördüm ve çalışmaların son durumu ile ilgili bilgi aldım. Turgutlu'muz için çalışan ekiplerimize teşekkür eder, işlerinde kolaylıklar dilerim" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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