Başkan Akın'dan Büyükşehre Proje Eleştirisi

AYDIN (İHA) – Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, belediye tarafından Mursallı Mahallesinde çalışmalarına başlanılan Şahin Tepesi Sosyal Tesisleri projesinin Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından durdurulduğunu iddia etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın; "Geleceğimiz için daha yaşanabilir bir memleket bırakabilmek adına bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz her projemizde Germencikli hemşerilerimizin menfaatine kararlar aldık. Bu projemiz Şahin Tepesi'nde huzuru ve yeşili bir araya getirerek Germencik'imize hizmet verebilecek, vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte vakit geçirebilecekleri bir sosyal tesis olabilecekken, Büyükşehir Belediyesi tarafından boş ve terk edilmiş bir halde bırakıldı. Ortak akılla hazırlanan Şahin Tepesi Sosyal Tesisleri projesi, geçtiğimiz yıl Haziran ayında başlamıştı. Proje kapsamında yürütülen çalışmalar belli bir seviyeye ulaştığında, Aydın Büyükşehir Belediyesi Şahin Tepesi'nin altındaki su kuyusunun mülkiyetini kendi bünyelerine geçirerek projeyi durdurdu. Germencik Belediyesi olarak 'Ya yapın ya da bırakın biz yapalım' diyoruz" diye konuştu. - AYDIN