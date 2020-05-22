Başkan Akın'dan Bayram tebriği ve maske hediyesi
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Başkan Akın'dan Bayram tebriği ve maske hediyesi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Ramazan Bayramı nedeniyle yasak öncesi son mesai gününde esnaf ve vatandaşlara maske hediye etti.

Başkan Akın'dan Bayram tebriği ve maske hediyesi
22.05.2020 15:20 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:23

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Ramazan Bayramı nedeniyle yasak öncesi son mesai gününde esnaf ve vatandaşlara maske hediye etti.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz ve meclis üyeleri Hasan Yaman, İbrahim Gökdere, Hüseyin Maliz, Burhan Irk ve belediye çalışanlarıyla birlikte ilçede faaliyet gösteren esnaf ve çalışanları ziyaret eden Başkan Çetin Akın, ziyaretler sırasında vatandaşlarla da bir araya geldi.

Esnaf, çalışan ve Turgutlular'ın Ramazan Bayramını kutlayan Başkan Akın aynı zamanda bayram hediyesi olarak maske dağıtımında bulundu.

Gerçekleşen ziyaretlerle ilgili konuşan Başkan Akın, "Ramazan Bayramı süresince sürecek olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle esnaf ve çalışan kardeşlerimizin bayramını önceden kutlamak için ziyaretlerde bulunduk. Ziyaretlerimiz sırasında vatandaşlarımız da bir araya geldik ve onlarında bayramlarını kutladık. Korona virüs salgınından korunmak adına bugünlerde en fazla ihtiyacımız olan maskeleri ise esnaf ve vatandaşlarımıza bayram hediyesi olarak takdim ettik. Tüm hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Bayramını kutluyor, bayramın en başta sağlık, huzur, mutluluk içerisinde yaşanmasını diliyorum. Ramazan Bayramı boyunca sağlığımızı korumak adına evlerimizde kalmanın oldukça önemli olduğunu da hatırlatmak istiyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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