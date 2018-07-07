Başkan Akın, Daire Müdürleri ile Talepleri Dinledi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, site ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor. Başkan Cemal Akın son olarak Aladağ Mahallesi 113. Sokak'ta bulunan Kardelen Sitesi ve Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi 43. Sokak'ta bulunan Çelik Apartmanı ziyaret etti.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin, Özel Kalem Müdürü Sevgi Salcı, Fen İşleri Müdürü Çetin Önder, İtfaiye ve Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Kanmaz, Zabıta Müdürü Mustafa Ala, Destek Hizmetleri Müdürü Zekai Yılmaz, Su İşleri Müdürü Ali Yaşar ve Aladağ Mahallesi Muhtarı Ali Gökcan hazır bulundu. Site ve apartman sakinlerinin yoğun ilgilisiyle karşılaşan Başkan Cemal Akın, ziyaretinde Bartın Belediyesi çalışmaları hakkında bilgiler verirken vatandaşlarında talep ve önerilerini dinledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, her zaman halkın içinde olmaya ve sıkıntıları yerinde dinleyip süratle kalıcı şekilde çözmeye devam ettiklerini söyledi

Akın açıklamasında, "Bu güne kadar olduğu gibi her zaman halkın içinde olarak sıkıntıları yerinde dinlemeye ve kalıcı çözümler getirmeye devam ediyoruz. Bundan sonrada aynı şekilde vatandaşlarımızın belediyemize gelmesini beklemeden mahallelerinde ziyaret ederek memleketimize olabilecek en etkili şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi. - BARTIN