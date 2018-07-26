Başkan Akın Çalışmaları İnceledi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, mahalle ve sokaklarda devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

Belediye Başkanı Cemal Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tuna Mahallesi'nde Türbe Sokak ve bağlı sokaklarda başlatacağımız sıcak asfalt ile yol düzenleme çalışmalarını inceleyerek, görevli personelimize kolaylıklar diledim. Bartın Belediyesi olarak yol asfalt çalışmalarımızı sıcak ve sathi kaplama asfalt olarak aralıksız yapmaya devam ediyoruz. Kentimizde hasarlı yol bırakmayana kadar tüm enerjimizle yol çalışmalarını sürdüreceğiz" dedi. - BARTIN