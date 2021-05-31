Başkan Akgün yeniden Türkiye Belediyeler Birliği yönetimine seçildi
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Başkan Akgün yeniden Türkiye Belediyeler Birliği yönetimine seçildi

Başkan Akgün yeniden Türkiye Belediyeler Birliği yönetimine seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Türkiye Belediyeler Birliğinin yeni dönem yönetimi için yapılan seçimde encümen üyeliğine seçildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Türkiye Belediyeler Birliğinin yeni dönem yönetimi için yapılan seçimde encümen üyeliğine seçildi.

Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) Mayıs ayı olağan toplantısı Ankara'da gerçekleşti. TBB Meclis Toplantısında yeni dönem başkanlık, başkanlık divanı ve encümen üyeliği için yapılan seçimde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün encümen üyeliğine bir kez daha seçildi.

"Sonucun ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim"

Sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenen meclis toplantısında encümen üyeliğine yeniden seçilen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şöyle konuştu:

"Encümen üyesi olduğum Türkiye Belediyeler Birliği olağan Mayıs ayı Yönetim Kurulu Toplantısına katıldık. Alınan kararların ülkemize ve belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Belediyeler Birliği yeni dönemi için yapılan seçimlerde beni yeniden encümen üyeliğine layık gören TBB üyeleri ile tüm belediye başkanı ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Yeniden TBB başkanı seçilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'i tebrik eder, sonucun ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim."

Türkiye Belediyeler Birliği'nin Mayıs ayı olağan toplantısında yapılan seçimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tekrardan başkan seçildi. Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısının ardından Başkan Akgün, Türkiye Belediyeler Birliği ve KKTC Kardeş Şehirleri Buluşması'nda değerli katılımcılarla bir araya geldi. - İSTANBUL

Başkan Akgün yeniden Türkiye Belediyeler Birliği yönetimine seçildi
Başkan Akgün yeniden Türkiye Belediyeler Birliği yönetimine seçildi
Başkan Akgün yeniden Türkiye Belediyeler Birliği yönetimine seçildi
Başkan Akgün yeniden Türkiye Belediyeler Birliği yönetimine seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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