Başkan Akgün'ün tedavisinde sona yaklaşıldı
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Başkan Akgün'ün tedavisinde sona yaklaşıldı

18.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:19
Başkan Akgün'ün tedavisinde sona yaklaşıldı

6 Kasım tarihinde Covid-19 tanısıyla hastaneye yatan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün tedavisinde sona gelindi.

6 Kasım tarihinde Covid-19 tanısıyla hastaneye yatan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün tedavisinde sona gelindi.

Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedbirli amaçlı olarak hastanede tedavisi sürdürülen Başkan Akgün'ün sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Çalışmalarını hastane odasında sürdüren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sağlık durumunu merak eden ve geçmiş olsun mesajı gönderen herkese teşekkür ederek şu açıklamayı yaptı; "Covid-19 tedavim ediyor ve sona yaklaştık. Durumum her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Başta büyük Büyükçekmece ailem olmak üzere bu süreçte beni yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel dilekleriniz ve dualarınız için hepinize minnettarım. Desteğiniz benim için en büyük direnç kaynağı oldu. Sizler bana aşı oldunuz. Hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda sevgili Büyükçekmece ailem ile yeniden bir arada olacağız. Unutmayalım ki korona virüs ile mücadelemiz devam ediyor. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım, kurallara sıkı sıkıya uyalım. Herkese sağlıklı günler diliyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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