Başkan Akgün: "Türkiye, Lozan Antlaşması ile zaferini tüm dünyaya kabul ettirdi"
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Başkan Akgün: "Türkiye, Lozan Antlaşması ile zaferini tüm dünyaya kabul ettirdi"

Başkan Akgün: 'Türkiye, Lozan Antlaşması ile zaferini tüm dünyaya kabul ettirdi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Lozan Antlaşması'nın 98'inci yıl dönümü münasebetiyle yayınladığı mesajda, "Kurtuluş Savaşı ile ağır bedeller ödeyerek kazanılan başarılara ekonomik, siyasi ve hukuki alanda da zafer ekleyen Lozan Antlaşması'nın 98'inci yıldönümü kutlu olsun" dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Lozan Antlaşması'nın 98'inci yıl dönümü münasebetiyle yayınladığı mesajda, "Kurtuluş Savaşı ile ağır bedeller ödeyerek kazanılan başarılara ekonomik, siyasi ve hukuki alanda da zafer ekleyen Lozan Antlaşması'nın 98'inci yıldönümü kutlu olsun" dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Lozan Antlaşmasının 98'inci yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Mesajda Lozan Antlaşması ile Türkiye'nin parçalamasına yönelik olarak hazırlanan Sevr Antlaşması'nın geçerliliğinin sona erdiğini belirtti. Öte yandan Lozan Barış Antlaşması'nın 98'inci yıldönümünün, Cumhuriyet tarihinin onurlu ve şerefli bir günü olarak bir kez daha kutladıklarını ifade etti.

"Türk devletinin zaferi kanıtlanmıştır"

Lozan Antlaşması hakkında bilgi veren Başkan Akgün, "24 Temmuz 1923'de imzalanan Lozan Antlaşması, Türkiye'nin parçalamasına yönelik olarak hazırlanan Sevr Antlaşması'nın geçerliliğini sona erdirdi. Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda Türkiye'nin geleceğini sadece Türkiye'nin belirleyeceğini tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Bugün Lozan Barış Antlaşması ile de, Türk devleti dış politika ve siyasi zaferini tüm dünyaya kanıtlamıştır. Lozan'dan çıkartılacak çok önemli dersler vardır. Lozan Antlaşması aynı zamanda kurulacak olan Cumhuriyetin dış politikasının temel anlayışını da ortaya koymuştur. Bu anlayış Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün belirtildiği gibi "Yurtta barış, dünyada barış" tır" dedi.

"Lozan ile taçlandırıldı"

Türk milletinin, Atatürk liderliğinde ortaya koyduğu bağımsızlık mücadelesinin Lozan Antlaşması'yla taçlandığını söyleyen Akgün, "Bu açıdan, Türkiye'nin kurtuluşunun ve kuruluşunun, dünya devletleri tarafından kabul edildiği antlaşma olan Lozan Barış Antlaşması'nın 98'inci yıldönümünü, Cumhuriyet tarihimizin onurlu ve şerefli bir günü olarak bir kez daha kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluş belgesi olan Lozan Barış Antlaşması'nın yıldönümünü kutlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Lozan'daki dik duruşuyla ülkemizi başarı ile temsil eden İsmet İnönü başta olmak üzere emeği geçenleri rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz" diye konuşu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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