Başkan Akgün: "Korona virüs bize çevrenin ne kadar önemli olduğunu öğretti"
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Başkan Akgün: "Korona virüs bize çevrenin ne kadar önemli olduğunu öğretti"

Büyükçekmece Belediyesi "5 Haziran Dünya Çevre Günü" nedeniyle en çok atık toplayan vatandaş, muhtar, işletme ve site yöneticilerine örnek davranışlarından ötürü ödül töreni düzenledi.

Başkan Akgün:
05.06.2020 14:50 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:50

Büyükçekmece Belediyesi "5 Haziran Dünya Çevre Günü" nedeniyle en çok atık toplayan vatandaş, muhtar, işletme ve site yöneticilerine örnek davranışlarından ötürü ödül töreni düzenledi.

Belediye hizmet binasında düzenlenen ödül törenine katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları en çok atık yağ, ambalaj ve elektronik atığı toplayan muhtar, işletme ve site yöneticilerine ödüllerini takdim etti.

"En önemli silahımız topraklarımız"

Korona virüs salgını ile birlikte çevre bilincinin çok daha büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "5 Haziran Dünya Çevre Günü Korona virüs nedeniyle artık çok önemli bir kutlama günü olacaktır. Hepimizin hayatı değişti. Hepimizi çevremizi ve doğayı korumanın hayati önem taşıdığını gördük. Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca gibi yeşil alanların çok geniş olduğu ilçelerde korona virüs riskinin çok daha düşük olduğunu gördük. Bizim çok güçlü bir silahımız var. O silahımız topraklarımızdır, yeşilimizdir. 7.5 milyar insan ölmeden tarım ölmeyecektir. Türkiye bunu rehber edinmeli. Tarımı en üstün silah olarak kullanmamız gerekir" dedi.

En çok atık toplayanlar ödüllendirildi

İlçe genelinde en çok atık yağ toplayan site Pınartepe Vista Sitesi, işletme Gepetto, muhtarlık ise Mimaroba muhtarlığı oldu. 13 ton ambalaj atığı toplayan site Park Village'ın yanında Mimarsinan muhtarlığı da 12 ton ambalaj atığı toplayarak çevre dostu isimler arasında yer aldı. 207 kilogram elektronik atık toplayarak örnek olan Nilgün Kazancı Nurik iken, en çok elektronik atık toplayan muhtarlık ise Sinanoba muhtarlığı oldu.

Dezavantajlı izciler çevre temizliği yaptı

Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 5 Haziran Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Büyükçekmece Belediyesi Gökkkuşağı Dezavantajlı İzci Kulübü ile çevre temizliği gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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