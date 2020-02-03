Başkan Akgün: "İstanbul depremi düşündüğümüzün üzerinde olabilir"

03.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:40

Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Dr. Hasan Akgün, İstanbul'da beklenen depremin düşünülenin üzerinde olabileceğinin uyarısını yaparak, "İstanbul, Kocaeli, Adapazarı, Tekirdağ ve Yalova'yı derinden etkileyecek olan bu depremin gerekliliklerini herkes el ele yerine getirmediği sürece hiç kimsenin söyleyecek lafı olmaz" diye konuştu.



Büyükçekmece Belediye Meclisi Şubat ayı birinci oturumunda konuşan Başkan Akgün, Elazığ deprem bölgesindeki incelemeleri hakkında meclisi bilgilendirdi. Türkiye'nin öncelikli meselesinin deprem olması gerektiğine dikkat çeken Akgün, Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini de söyledi.



"Vatandaşlarımızdan da bu talebi bekliyoruz"



Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "İstanbul'da depreme en hazır ilçeyiz. Yıkılması gereken 16 bin konut yıkılmıştır ve yenileri yapılmaya devam ediyor. Öncelikle hangi binalar çok eski ve sıkıntılı? Bu anlamda meclisimize de görev düşüyor. Meclis üyelerimiz eski ve sıkıntılı yapıları en kısa zamanda çıkartıp bize teslim etsin. Depremin etkisinin yüksek olacağı yapıları biz biliyoruz ama vatandaşlarımızdan da bu talebi bekliyoruz" dedi.



"Hiçbir siyaset bunu kaldıramaz"



Deprem konusunda herkesin ciddi anlamda tedbir alması gerektiğini kaydeden Başkan Akgün sözlerine şu şekilde devam etti: "Mart meclisinden önce kendi bölgemizdeki çalışmamızı bitirirsek Büyükşehir'e diyeceğiz ki; bu sitelerde büyük hayati tehlike var. Olağanüstü kararımızı aldık ve gereğini yapın yerinde uygulayacağız diyeceğiz. Yarın büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalırsak sorumluluğumuzu yerine getirirsek vicdanen de olsa biraz rahatlarız. Los Angeles'tan Sidney'e kadar 1999 yılından beri bütün deprem toplantılarına katıldım. İstanbul'u vuracak olan deprem düşündüğümüzün üzerinde olabilir. Bu depremin korkunçluğunu olduktan sonra anlayacağız. İstanbul, Kocaeli, Adapazarı, Tekirdağ ve Yalova'yı derinden etkileyecek olan bu depremin gerekliliklerini herkes el ele yerine getirmediği zaman hiç kimsenin söyleyecek lafı olmaz. Hiçbir siyaset bunu kaldıramaz. Buna kim siyasi açıdan yaklaşırsa bu mecliste yerini bulamaz. Bizim işimiz yol, çukur, asfalt değil şu an budur. Top bizim ayağımızdan çıksın üst makamlara gitsin kararlarını versinler. Bu deprem 30 sene sonra olacak diyenlere itibar etmeyin. Depremin yeri ve büyüklüğü belli ama şiddeti belli değil. Depremin şiddeti depremin oluş şekline bağlı. Deprem yeryüzüne ne kadar yakınsa şiddeti o kadar fazla olur. Örneği 1 hafta önce Elazığ'da yaşadık."



Dünya 2'incisi oldu



Meclis toplantısı öncesinde Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen salon okçuluk turnuvalarında Genç Erkekler Klasik Yay Kategorisi'nde Dünya 2.'si seçilen Yusuf Kaya ile bir araya gelen Başkan Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece'nin gururu Yusuf Kaya'yı tebrik ediyorum. Fransa'nın Nimes şehrinde düzenlenen salon okçuluk turnuvasında dünya ikincisi olarak hem Türkiye'nin hem de Büyükçekmece'nin gururu olmuştur. Daha çok sayıda başarıya imza atacağından eminim. Tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadesini kullandı.



Altınköprü Salsa Topluluğu dereceye girdi



Antalya'da Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen salsa yarışmasında dereceye giren Altınköprü Salsa Topluluğu öğrencilerini de kutlayan Başkan Akgün, Yıldızlar Erkek Solo 4'üncüsü Kerem Mınak, Yıldızlar Erkek Solo 5'incisi Emir Yüksel Uyar, Yıldızlar Erkek Solo 5'incisi Mehmet Efe Saral, Minikler Erkek Solo 6'ıncısı Yankı Çetin ve Minikler Kadın Solo 5'incisi Nehir Alyansoğlu'nu tebrik ederek genç yeteneklerin salsa gösterisini izledi. Şubat ayı meclisi ikinci oturumu Perşembe günü saat 11.00'da Büyükçekmece Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA