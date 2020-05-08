Başkan Akgün, "İnsanlık en yüce duyguları annelerin şefkatli ellerinde öğrenir"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "İnsanlık en yüce duyguları annelerin şefkatli ellerinde öğrenir. Bizleri daima koruyup kollayan, mutluluğumuzu mutluluğu, üzüntümüzü üzüntüsü bilen ve varlığıyla hayatımıza anlam kazandıran annelerimizin haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyiz" dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "İnsanlık en yüce duyguları annelerin şefkatli ellerinde öğrenir. Bizleri daima koruyup kollayan, mutluluğumuzu mutluluğu, üzüntümüzü üzüntüsü bilen ve varlığıyla hayatımıza anlam kazandıran annelerimizin haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyiz" dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Anneler Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Karşılıksız sevginin, sonsuz bir hoşgörünün vücut bulmuş halidir annelerimiz. Tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum" diye konuştu.

"Varlığıyla hayatımıza anlam kazandıran annelerimizin hakkı ödenemez"

Başkan Akgün, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bu yıl önceki yıllardan çok daha farklı bir Anneler Günü geçireceğiz. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle annelerimize doya doya sarılamayacağız. Ama biliyoruz ki dünyadaki en kutsal görevini üstlenen anneler sevginin, fedakarlığın, hoşgörünün ve mutluluğun kaynağıdır. İnsanlık en yüce duyguları annelerin şefkatli ellerinde öğrenir ve bu yüce duygular hayat boyu bizlere yön verir. Tüm erdemlerin beşiği olan annelerimizi sadece bir gün değil ömür boyu baş tacı etmeliyiz. Bizleri daima koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen ve varlığıyla hayatımıza anlam kazandıran annelerimizin haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Anneler Günü vesilesiyle başta bizlerin sağlığı için fedakarca Covid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarımız olmak üzere bütün annelere saygı ve sevgilerimi iletiyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA