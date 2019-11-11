Başkan Akgün, İngiliz veteranlar karşısında forma giydi

11.11.2019 10:45 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:50

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türkiye Veteranlar Futbol Ligi Karması takımı oyuncusu olarak Londra Veteranlar Takımına karşı forma giydi.



Büyükçekmece Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan "Dostluk Maçı"nda mücadele eden Türkiye Veteranlar Futbol Ligi Karması Takımı, Londra Veteranlar Takımı'nı 4-1 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı. Türkiye Veteranlar Futbol Ligi Karması Takımı'nda forma giyen Başkan Dr. Hasan Akgün, "Londra Veteranlar Takımı'nı mücadelelerinden ötürü kutluyorum. Güzel bir maç oldu. Londra'yı 4-1 yenerek galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşıyorum. Keyifli bir akşam oldu. Tüm oyunculara teşekkür ediyorum" dedi. Maç bitiminde her iki takıma da teşekkür edilerek Büyükçekmece plaketi takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA