Başkan Akgün'den belediye personeline teşekkür

09.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:23

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, lösemi hastası 19 yaşındaki Okan Uysal için doktorların acil 0 Rh(-) kan çağrısına zamanla yarışarak kısa sürede kan grubundan bağışçı bulan Büyükçekmece Belediye personeline teşekkür etti.



Geçmiş dönem CHP İl Genel Meclis Üyesi Taşkan Uysal'ın lösemi hastası yeğeni Okan Uysal'ın durumu fenalaşınca hastane, ailesinden acil olarak 0 Rh(-) kan bulmalarını istedi. Zor bulunan kan grubu için çaresiz kalan Taşkan Uysal, Büyükçekmece Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Şefi Deniz Aygün'e ulaşarak yardım istedi. Aygün ve Büyükçekmece Belediyesi zabıta memuru Mustafa Tüfenk, 0 Rh(-) grubu kana sahip Süleyman Akyıldız'a ulaşarak Akyıldız ve ailesinin hastaneye yönlendirdi. Akyıldız ailesinin verdiği kan sayesinde Okan Uysal hayati tehlikeyi atlattı. Akyıldız ailesi bir hafta süresince de Uysal'ın kan ihtiyacını karşıladı. Taşkan Uysal, yeğeninin hayatını kurtaran Büyükçekmece Belediyesi personeline ortaya koydukları çaba ve duyarlılıkları için teşekkür etti.



Takdirname ile onurlandırılacaklar



Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de konu ile ilgili bir açıklama yaparak, "19 yaşındaki genç bir kardeşimizin kan ihtiyacının karşılanması için seferber olan belediye personelimiz Deniz Aygün ve Mustafa Tüfenk'e tebrik ve teşekkür ediyorum. Genç kardeşimize kan vererek onu yaşama döndüren Süleyman Akyıldız ve ailesine de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir insanın yaşamını kurtararak örnek bir davranış sergilediler" diye konuştu. Başkan Akgün, Aygün, Tüfenk ve Akyıldız'a göstermiş oldukları duyarlılıktan ötürü takdirname verileceğini de sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA