Başkan Akgün'den Aydıner'e ziyaret
Haberler » Güncel » Başkan Akgün'den Aydıner'e ziyaret - Haber

Başkan Akgün'den Aydıner'e ziyaret

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Başkan Atila Aydıner'e nezaket ziyaretinde bulundu.

12.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:41
Başkan Akgün'den Aydıner'e ziyaret

Büyükçekmece Belediye Başkanı , Başkan 'e nezaket ziyaretinde bulundu.


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Belediye Başkanı Atila Aydıner'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydıner, "Değerli dostum Hasan Akgün'e nazik ziyareti için teşekkür ediyorum" dedi. Oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyaret sırasında Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Kumbasar, Ahmet Tüfekçi, Can Gökhan Balekoğlu ve Yalçın Sırakaya da hazır bulundu. Ziyaretin sonunda Başkan Aydıner ile Başkan Akgün birbirlerine hediye takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler