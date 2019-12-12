Başkan Akgün'den Aydıner'e ziyaret
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Başkan Akgün'den Aydıner'e ziyaret

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Başkan Atila Aydıner'e nezaket ziyaretinde bulundu.

12.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:49
Başkan Akgün'den Aydıner'e ziyaret

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. , Belediye Başkanı 'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydıner, "Değerli dostum Hasan Akgün'e nazik ziyareti için teşekkür ediyorum." dedi.

Oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyaret sırasında Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Kumbasar, Ahmet Tüfekçi, Can Gökhan Balekoğlu ve Yalçın Sırakaya da hazır bulundu.

Ziyaretin sonunda Başkan Aydıner ile Başkan Akgün birbirlerine hediye takdim etti.

Kaynak: Bültenler
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