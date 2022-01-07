Başkan Akgün: "Demokrasiler özgür, ilkeli ve tarafsız basın ile gelişir"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin yayınladığı mesajında "Çağdaş ve katılımcı demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan basınımız, fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan çok önemli bir meslektir" dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin bir mesaj yayınladı.

Başkan Akgün mesajında şu ifadelere yer verdi: "Basınımızın, kamuoyunu bilgilendirmek, vatandaşlarımızla kurumlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak, halkın haber alma hakkını tarafsız, ilkeli ve sorumlu bir anlayışla yerine getirmek gibi önemli görevler üstlenmektedir. Fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda kamu yararına hizmet yapmakta olan basın mensuplarımız, ülkemizin olduğu gibi ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına da önemli katkılar sağlamaktadır. Bugün ülkemizin en fazla ihtiyaç duyduğu şey demokrasinin gelişmesi, sağlıklı bir toplumun oluşumu için tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan gazetecilik anlayışıdır. Unutulmamalıdır ki, özgür basın güçlü demokrasilerin olmazsa olmazıdır, teminatıdır. Gazetecilerin düşüncelerini özgürce, baskı altında olmadan yazıp çizebildiği, düşüncelerinden dolayı özgürlüklerinin kısıtlanmadığı yeni bir dönem hepimizin ortak arzusudur. Siz değerli basın mensuplarının dün olduğu gibi bundan sonra da halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını mesleğinizin ilkeleri çerçevesinde savunacağınıza olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün" Basın bir milletin müşterek sesidir" ilkesinden hareketle çalışmalarını özveriyle sürdüren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sağlık ve başarılar diliyorum." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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