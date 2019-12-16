Başkan Akgün: "Büyükçekmece'nin geleceğine yönelik her fikre hürmetimiz var"

16.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:04

Büyükçekmece Belediyesinin Sivil Toplum Kuruluşları ile düzenlediği 2020 Yılı Yatırım Programı ve Değerlendirme Çalıştayı'nın ikinci oturumunda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece'nin geleceğine yönelik her fikre hürmetimiz var" ifadelerini kullandı.



Çalıştayda tek tek söz alan sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcileri, Büyükçekmece'de hayata geçirilebilecek projeler hakkında öneri ve tavsiyelerini ifade ettiler. Kooperatif, oda ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleşen çalıştaylarda ortaya koyulan fikir ve önerilerin Büyükçekmece'nin geleceği açısından önemli olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece'de toplum hayatı içerisinde olup çeşitli şemsiyeler altında şehrimize hizmet eden sivil toplum kuruluşları ve mahalle muhtarlarımızla sürdürdüğümüz çalıştay bizim ufkumuzu açıyor. 2020 yılı için Büyükçekmece'de yapacağımız yatırım ve projelerin son şeklini vermemizde bize katkı sağlıyor. Benim de bir fikrim var" diyerek Büyükçekmece'yle ilgili çalışmalarını ortaya koyan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



"Çalıştaya katılımınızdan ötürü şahsım ve meclisim adına sizlere teşekkür ediyorum" diyen Başkan Akgün, "Şehrimizin geleceğiyle ilgili kendi çalıştıkları veya şehrin genelini ilgilendiren alanlarda söyleyeceğiniz sözleri sizden alıyoruz. Büyükçekmece'nin geleceğine yönelik her fikre hürmetimiz var. Ortaya çıkan fikirlerin sentezini yapacağız. Yaptığınız bu çalışma Büyükçekmece Belediyesi'nin bir sonraki yılda yapacağı yatırımlara önemli bir altlık oluşturuyor. Alınacak tüm kararların şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA