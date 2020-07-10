Başkan Akgün: "Bababurnu sahili İstanbul'un yeni akciğeri olacak"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Akgün: "Bababurnu sahili İstanbul'un yeni akciğeri olacak"

Büyükçekmece Belediye'sinin vizyon projelerinden biri olan Mimarsinan Bababurnu 100'üncü Yıl Cumhuriyet Anıtı ve Yaşam Alanı için alt yapı çalışmalarına başlandı.

Başkan Akgün:
10.07.2020 10:40 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:45

Büyükçekmece Belediye'sinin vizyon projelerinden biri olan Mimarsinan Bababurnu 100'üncü Yıl Cumhuriyet Anıtı ve Yaşam Alanı için alt yapı çalışmalarına başlandı.

Büyükçekmece Belediyesi'nce başlatılan alt yapı ve çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "İstanbul'un en güzel manzaralarından birine sahip olan Mimarsinan Bababurnu'nda hayata geçireceğimiz proje İstanbul'un cazibe merkezi olacak" dedi.

Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü anısına Bababurnu'na inşa edilecek "Mimarsinan Bababurnu 100'üncü Yıl Cumhuriyet Anıtı ve 100. Yıl Yaşam Alanı" da görkemli yapısıyla İstanbul'un yeni simgeleri arasında yer alacak.

Mimarsinan Bababurnu 100'üncü Yıl Cumhuriyet Anıtı ve 100. Yıl Yaşam Alanı'nın alt yapı çalışmalarına başladıklarını belirten Başkan Akgün "İstanbul'un incisi olacak olan projemiz bölgemizin de değerini arttıracak. Bu bölgemiz aynı zamanda da akciğerlerimiz olacak. Cumhuriyete, Gazi Mustafa Atatürk'e ve tüm şehitlere bir armağan ettiğimiz değerli bir projeyi hayata geçireceğiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yaklaşırken Büyükçekmece'ye inşa etme kararı aldığımız Mimarsinan Bababurnu 100'üncü Yıl Cumhuriyet Anıtı ve 100. Yıl Yaşam Alanı şahsım ve tüm Büyükçekmece için önemli bir gurur kaynağı olacaktır" dedi.

65 metre yükseklikte tasarlanan anıtın içerisinde cumhuriyet tarihine ışık tutacak önemli içeriklerden oluşan 3 katlı cumhuriyet müzesi de Büyükçekmecelilerle buluşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı Dünya
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı 3. Sayfa
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı Güncel
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak Güncel
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı Magazin
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek Güncel
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Sakarya'da ikinci patlamaya sebep olan havai fişekler için iç acıtan gerçek: 15 gün soğutulması gerekiyordu
Sakarya'da ikinci patlamaya sebep olan havai fişekler için iç acıtan gerçek: 15 gün soğutulması gerekiyordu
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak
Bakan Koca müjdeyi verdi! İstanbul'da Dünya Sağlık Örgütü ofisi açılacak
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor
Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar
Yabancı futbolcu kararına Sergen Yalçın'dan sert tepki: İnanılmaz mantıksız bir karar
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Son Dakika: Nisan ayında işsizlik geçen yıla göre yüzde 0,2 azaldı
Son Dakika: Nisan ayında işsizlik geçen yıla göre yüzde 0,2 azaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Erol Katırcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Teoman Ozan Güven Mabel Matiz Ebru Gündeş
Spor Ali Koç Serdar Gürler Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla Türk Karar Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Başkan Akgün: "Bababurnu sahili İstanbul'un yeni akciğeri olacak" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 10:45:55. #1.15#
title