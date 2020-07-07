Başkan Akgün: "Ayakta duran tabutları yıkacağız"
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Başkan Akgün: "Ayakta duran tabutları yıkacağız"

Büyükçekmece'de riskli olduğu tespit edilen 3 bloklu 36 daire ile 12 daireli bir bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı.

Başkan Akgün:
07.07.2020 12:37 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:44

Büyükçekmece'de riskli olduğu tespit edilen 3 bloklu 36 daire ile 12 daireli bir bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yıkım alanında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, " Topyekün seferber olarak depremde risk barındıran binaları yani ayakta duran tabutları yıkacağız" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi ilçedeki deprem riski taşıyan yapıları tek tek yeniliyor. Bu kapsamda Fatih Mahallesi'ndeki 3 bloklu 36 daireden oluşan Adalar Sitesi'nin yıkımının ardından, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki Akçimento Evleri'ndeki 12 daireden oluşan riskli bina belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı. Yıkım çalışmaları havadan drone ile de görüntülendi. Büyükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede son 5 yıl içerisinde 20 bin konut yıkılarak yenilendi. Yerinde kentsel dönüşüm çalışmalarını 2014'ten bu yana sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, risk taşıyan binalardaki vatandaşları bilgilendirip, vatandaşların talepleri ile de yakından ilgileniyor.

"Son 5 yılda 20 bin konutu yeniledik"

Yerel yönetimleri deprem ile mücadelede topyekün seferberliğe davet eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "2 gün önce Naci Görür hocamızın açıklamaları gerçekten bizi ürküttü. Silivri'den itibaren doğuya doğru kırılmayan fay hattı yani Adalar'ın önünden geçen Silivri'nin batısında biten fay hattı üzerindeki depremi konuştu. Büyüklüğünü 7.2 -7.8 arasında olacağını söylemekle beraber yıkıcı şiddetinin 9 olabileceğini söyleyince ben o gece sabah depremle uyandım. Özellikle son 7 yıldan beri 1980 ile 1992 arasında denizden alınan kumla yapılan betonlardaki demirler çok kötü. Naci Görür hocamızın ifade ettiği büyüklükte ve şiddette deprem olursa İstanbul'da vahim bir tablo ile karşı karşıya kalacağız. Allah korusun milyonlarca vatandaşımıza can kaybı olur. Bu nedenle ben kendi görev saham içerisinde pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bildik yıkabildiğimiz kadar riskli bina yıktık. Vatandaşı teşvik ettik daha sonra koordine ettik. Son 5 yılda 20 bin konutu yeniledik. Püf desen yıkılacak binaların hepsini tek tek tespit ettik. Öncelikli riskli binaları vatandaş belediye iş birliği ile yıkmaya devam edeceğiz. Topyekün seferber olarak depremde risk barındıran binaları yani ayakta duran tabutları yıkacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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