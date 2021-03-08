Başkan Akgün, 8 Mart Hatıra Ormanı'na ağaç dikti
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Başkan Akgün, 8 Mart Hatıra Ormanı'na ağaç dikti

08.03.2021 13:04 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:10
Başkan Akgün, 8 Mart Hatıra Ormanı'na ağaç dikti

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında oluşturduğu "8 Mart Hatıra Ormanı" na ağaç dikim törenine katıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında oluşturduğu "8 Mart Hatıra Ormanı" na ağaç dikim törenine katıldı.

Binlerce fidan toprakla buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Büyükçekmece'nin Eskice Köyü'nde İBB Meclis üyesi, muhtar, gazeteci, yazar, dernek başkanı ve araştırma merkezleri yöneticisi kadınları temsilen binlerce ağacı toprakla buluşturdu. Düzenlenen etkinliğe katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte 8 Mart Hatıra Ormanı'na ilk fidanları birlikte diktiler. - İSTANBUL

Başkan Akgün, 8 Mart Hatıra Ormanı'na ağaç dikti
Başkan Akgün, 8 Mart Hatıra Ormanı'na ağaç dikti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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