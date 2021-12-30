Başkan Akgün: "2022 tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirsin"

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "2022 tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirsin" dedi.

Yeni yıla ilişkin bir mesaj yayınlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Covid-19 salgınının 2021 yılında da tüm dünyayı olumsuz etkilediğini ve milyonlarca insanın salgın nedeniyle yaşamını kaybettiğine dikkat çekerek mesajında şu ifadelere yer verdi: "2022 yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde de maalesef Covid-19 salgını farklı farklı varyantlar ile tüm dünyada can almaya devam ediyor. 2022 yılında da bilimin ışığında, Sağlık Bakanlığı'nın öneri ve talimatlarına harfiyen uyarak salgın ile mücadelemizi sürdürmeliyiz. Bu anlamda aşının önemini bir kez daha hatırlatarak, yaşamları pahasına büyük bir özveri ile mücadele veren sağlık çalışanlarımıza en büyük desteği vermek öncelikli görevimiz olmalıdır. Bütün gücümüzle ülkemizin, milletimizin, kendimizin, ailemizin sağlığını korumak ve sağlık çalışanlarına destek olmak hepimizin en önemli vazifesi olmalıdır. 2022'nin Covid-19 salgının son bulduğu bir yıl olması hepimizin ortak temennisidir. Yeni gelen yıl ülkemize ve tüm dünyaya bolluk ve bereketi de beraberinde getirsin. Sevgili büyük Büyükçekmece ailemizin desteği ve bütün mesai arkadaşlarımım gayreti ile Mutluluk Şehir Büyükçekmece'mizi daha da mutlu günlere taşıyacağımıza inanıyorum. 2022 yılında da halkımızın refah ve mutluluğu için, şehrimizin geleceği için çok ama çok daha fazla çalışacağız. Yeni gelen yıl tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirsin." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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