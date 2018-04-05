Başkan Akgül Din Görevlileri ile Bir Araya Geldi

Din görevlileri ile bir araya gelen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Birbirimizi anlamazsak, tanımazsak, yapacağımız hiçbir şeyin anlamı kalmaz" dedi.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Yerel Buluşmalar İstişare Toplantısı kapsamında imamlar ve Kur'an kursu öğreticileri ile bir araya geldi. Akgül, soru cevap şeklinde gerçekleşen toplantıda yeni yapılan camilerin altına dükkan yerine Kur'an kurslarının yapıldığını kaydetti. Farklı platformlarda ayrım gözetmeksizin Mamaklılarla bir araya geldiklerini dile getiren Akgül, "Birbirimizi anlamazsak, tanımazsak, yapacağımız hiçbir şeyin anlamı kalmaz. İşte bu düşünceler ile düzenlediğimiz istişare toplantılarında buluşuyoruz. Hemşehrilerimizin rahatça duygu ve düşüncelerini anlatabileceği bir ortamda, ilçemizin geleceğini hep birlikte inşa ediyoruz" şeklinde konuştu.

Akgül, Mamak'ın 9 yıllık gelişimi ve değişimine değinerek, "Göreve geldiğimizde Mamak'ta bir tane kapalı pazar alanı yokken, bugün 13 tane kapalı pazar yerimiz var. Bu bizim nereden nereye geldiğimizin en güzel örneği. Kentsel dönüşüm keza öyle. Bu yapılar hepimizin gayretleri ve çalışmaları ile ilçemizde hayat bulan yapılar. Ülkemizdeki birlik ve gücün en güzel göstergesi. Spor tesislerinden alt yapıya, eğitim kültür faaliyetlerinden sosyal dönüşüme birçok alanda faaliyet gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Din görevlilerinin vatandaşla her zaman iletişim halinde olduğunu ifade eden Mamak Kaymakamı Ziya Polat ise, "Fiziki yapılar bir şekilde tamamlanır. Bu yüzden bizim önceliğimiz gençlerimizi dinine, milletine ve vatanına bağlı birer birey olarak yetiştirmek. Bunun içinde cemaatimize sahip çıkmalı, sorunlarıyla ilgilenmeliyiz" dedi.

Mabetsiz şehir olarak adlandırılan Ankara'nın bugün camilerle anıldığının altını çizen AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, belediyenin inşa ettiği mahalle camilerinin bunun en güzel örneklerden biri olduğunu, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde hayat bulan bu özel yapıların aynı zamanda geçmişin izlerini de gelecek nesillere aktardığını kaydetti. - ANKARA