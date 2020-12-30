Başkan Akçadurak. "Sağlık çalışanlarımızın emeğine ve alın terine saygı duymalıyız"

Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan ve Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin en önemli aktörleri olan sağlık çalışanlarına teşekkür ziyaretinde bulunarak, günün anısına Kütahya Çini motifli porselen kahve fincan takımı takdim etti.

Sağlık çalışanlarını sık sık ziyaret ederek onlara moral ve motivasyon konusunda destek olduklarını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; "Pandemi sürecinde sağlığımız için kahramanca mücadele veren tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Aileleriyle, çocuklarıyla ve sevdikleriyle aylardır rahatça görüşemeden hizmet veren sağlık çalışanlarımız için verdiğimiz her bir hizmeti gönülden ve isteyerek hayata geçiriyoruz.Belediyemizin çalışmaları, vatandaşımızın sağduyusu ve sağlık çalışanlarımızın fedakarca görev yapması ile ilçemizde salgın mücadelesini başarıyla devam ettiriyoruz. Sağlık çalışanlarımıza yönelik ortaya çıkabilecek herhangi bir olumsuz davranışı asla kabul etmiyoruz. Sağlık çalışanlarımızın emeğine ve alın terine saygı duymalıyız. Vatandaşlar olarak bizlere düşen en büyük görev alınan kararlara ve kısıtlamalara harfiyen uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olmalıyız. Bu zor günleri Allah'ın izniyle hep birlikte beraberce aşacağız. Pandemi ile mücadelelerinde gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarımızın tüm imkanlarımızla yanlarındayız.Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) ile mücadelede takdire şayan bir fedakarlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza Şahsım ve Gediz Halkı adına şükranlarımı sunuyor, Aileleri ve sevdikleri ile birlikte sağlıklı günler geçirmelerini diliyorum" İfadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı