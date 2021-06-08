Başkan Akçadurak mahalle inceleme ziyaretlerini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Akçadurak mahalle inceleme ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Akçadurak mahalle inceleme ziyaretlerini sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ilçe genelinde inceleme ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ilçe genelinde inceleme ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Akçadurak, mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmek ve hızlı çözümler üretmek amacıyla her pazartesi günü başlatmış olduğu mahalle incelemelerinin üçüncü adresi Hacı Baba Mahallesi oldu. Başkan Muharrem Akçadurak'a Mahalle Muhtarı Lütfü Karakoyun ile birlikte Belediye Meclis Üyeleri Sait Aydemir, Gülşen Şener Erkan ve belediye birim müdürleri eşlik etti.

Hacıbaba Mahallesi'ne giderek vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Akçadurak, "Gediz'imizi, hemşerilerimizle birlikte yönetiyoruz. Mahallelerimizi tek tek gezerek vatandaşlarımızı dinliyor ve çalışmalarımızı bu görüşmelerin ışığında yapıyoruz. Gediz Belediyesi olarak ilçe merkezinden Gediz'in en uzak mahallesindeki en son sokağına kadar olan eksikliklerinden sorumluyuz. Mahallelerimizin ve hemşerilerimizin ihtiyaçlarını her fırsatta dinleyerek çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu sayede ilçemizin her bir mahallesi, sokağı ve insanı gerekli hizmete kavuşmuş oluyor. vatandaşlarımızla birlikte el ele gönül gönüle vererek yorulmadan çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Vatandaşların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılanan Başkan Akçadurak, gençler ve çocuklarla da yakından ilgilendi. - KÜTAHYA

Başkan Akçadurak mahalle inceleme ziyaretlerini sürdürüyor
Başkan Akçadurak mahalle inceleme ziyaretlerini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Kenan Doğulu Burak Özçivit
Spor Mert Günok Aziz Yıldırım Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Akçadurak mahalle inceleme ziyaretlerini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 13:07:15. #1.14#

title