Başkan Akçadurak; "Gediz OSB'de bin 100 kişi istihdam ediliyor"

Her geçen gün biraz daha büyüyen Gediz Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde 1 ve 2. etapların ardından 3.etap parsel satışlarına başlanacağı bildirildi.

Her geçen gün biraz daha büyüyen Gediz Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde 1 ve 2. etapların ardından 3.etap parsel satışlarına başlanacağı bildirildi.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başol'u ziyaret etti. Gediz Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili İshak Pekbilgin, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kıcıroğlu'nun da bulunduğu ziyarette, Başkan Akçadurak'a, Gediz Belediyesi Meclis Üyeleri Osman Yılmaz, Sait Aydemir ve Gülşen Şener Erkan eşlik etti.

Yatırımcıların yeni gözdesi Gediz OSB

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde 1. ve 2. Etap'tan sonra 3.Etap'ta parsel tahsislerine başlandığını söyledi. Başkan Akçadurak; "Kültür ve Turizm alanında adından sıkça söz ettiren Gediz, sanayi yatırımları ile de hızla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gediz Organize ve Sanayi Bölgesi bulunduğu konum ile her geçen gün büyümeye, yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor" dedi.

Seramik, mobilya, makine, tekstil, mermer, ambalaj ve gıda sektörlerinin ağırlıkta olduğu Gediz OSB'nin bölge ekonomisine canlılık katarak, Ar-Ge ve inovasyona değer veren başarılı firmalarıyla Kütahya'nın ve bölgesinin gelişen sanayi üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir diye konuşan Başkan Akçadurak; "Gediz Organize Sanayi Bölgesi toplam 238 hektar üzerine yer seçimi yapılarak kurulmuş olup,1.etapta 120 hektar alan planlaması yapılmıştı. Bu kapsamda1.etapta 34 adet sanayi parseli mevcut ve yüzde yüzlük doluluk oranına ulaştı" şeklinde konuştu.

2.etap ve kurulacak olan 3.etap hakkında da bilgiler veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; "2.etapta 85 hektar alanın planlamasının yapılarak 20 adet sanayi parseli mevcut. 2.Etapta 14 firmaya 16 parselin ön tahsisi yapıldı. 2018 yılında çalışmaları başlatılan 73 hektarlık 3.bölgenin yer seçimi kesinleşmiş olup, 2020 yılında kamulaştırma çalışmaları başlatıldı. 3.bölgede 32 parsel elde edilecek" dedi.

Lokasyon olarak birçok merkeze yakınlığı ve bunun getirdiği avantajlardan bahseden Başkana Akçadurak; "Gediz OSB İzmir'e 245, İstanbul'a 440, Ankara'ya 400, Bursa'ya 270 ve Eskişehir'e 168, Zafer Havaalanına ise 80 kilometre mesafededir. Bunun yanında yeni teşvik yasasına göre yüzde 80 arsa indirimi teşviki, İzmir Limanına en yakın 4.Bölge teşvikli OSB, Güneş Enerji Sistemi GES ile ucuz elektrik imkanı, Doğal Gaz kullanımı, ucuz kullanma suyu, tüm alt yapısının tamamlanmış olması, İzmir limanına 230, Uşak demiryoluna 56 kilometre mesafede olması, ucuz ve nitelikli iş gücünün olması, Kaplıca, Yayla ve Kayak turizm alanlarının yakın olması ve en önemlisi Eskişehir-Kütahya-Gediz-Uşak-İzmir D240 Karayolu üzerinde olması Gediz OSB'yi tercih sebebi yapmaktadır. Tüm yatırımcılarımıza açığız" ifadelerini kullandı.

23 firmanın üretimde, 18 firmanın inşaat halinde, 7 Proje'nin hazırlık aşamasında olduğu Gediz OSB'de bin 100 kişi istihdam edildiğini söyleyen Akçadurak; "Gediz sanayisinin çok daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamak, markalaşmak, hem sanayicilerimizin hem de işçilerimizin daha nezih bir ortamda çalışmalarını sağlamak bizlerin asli görevidir. Biz şehrimizin ve ülkemizin gelişip kalkınmasını, vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamasını arzu ediyoruz. Sanayide, tarımda, turizmde, eğitimde, sağlıkta ve diğer alanlarda daha yaşanılabilir bir Gediz için hep beraber gece gündüz çalışıyoruz. Gediz'imize yeni yatırımcıların gelmesi için Gediz Belediyesi ve Gediz OSB Yönetim Kurulumuz ile tüm gayretimiz ile çalışıyoruz. Gediz Organize Sanayi Bölgesinin kuruluşundan bu güne kadar gelişmesinde, büyümesinde ve bugünlere gelmesinde katkı sağlayan, üstün çaba ve gayretlerinden dolayı başta Gediz OSB Yönetim Kurulu Başkanına, Gediz OSB Yönetim Kurulu Üyelerine ve emeği geçen herkese Şahsım ve Gediz Halkı adına şükranlarımı sunuyor teşekkür ediyorum. Yer teslimi yapılan ve inşaat çalışmaları devam eden yatırımcılarımıza da hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı