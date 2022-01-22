Başkan Akboğa güven tazeledi

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Esnaf Odasının 11. Olağan Genel Kurulu yapıldı. 3 adayın başkanlık için yarıştığı kongrede 358 oy alan mevcut Başkan İsmail Akboğa yeniden seçildi.

Hakkari'de esnaf yeni başkanını belirlemek için sandık başına gitti. 950 üyenin kayıtlı olduğu Hakkari Esnaf Odası Başkanlığı için 3 aday yarıştı. Esnafın yoğun ilgi gösterdiği seçimlerde Sabri Atak, İsmail Tan ve mevcut başkan İsmail Akboğa başkanlık için yarıştı. Saat 17.00'da sandıkların kapanması ile sayıma geçildi. 684 oyun kullanıldığı kongrede 358 delegenin oyunu alan İsmail Akboğa yeniden başkan seçilirken, İsmail Tan 256 oy, Sabri Atak da 70 oy aldı. Sonuçların açıklanması ile başkan adayları Tan ve Atak yeniden Hakkari Esnaf Odası Başkanlığına seçilen İsmail Akboğa'yı tebrik etti.

Güven tazeleyen Başkan Akboğa, kongreye katılan bütün esnafa teşekkür etti. - HAKKARİ