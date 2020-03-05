Başkan Akay ve kadınlar fidan dikti

05.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:08

Seyhan Belediyesince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gerçekleştirdiği etkinlikler, yapımına başlanan "Kadın" temalı parkta, öldürülen kadınları temsilen fidan dikimiyle devam etti.



Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın da katıldığı etkinliğe CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, HDP Adana Milletvekili Tülay Hatımoğulları Oruç, Gürselpaşa Mahallesi Muhtarı Bünyamin Çapar, Kadın Derneklerinin Başkan veya yöneticileri, Kadın Dayanışma Merkezinde bulunan Kadınlar, STK'ların kadın temsilcileri ile çok sayıda kadın iştirak etti.



Yapımına başlanan "Kadın Temalı" parkta kadınlarla sohbet eden Başkan Akay, "Aslında Kadınlar Günü etkinliğini, şiddeti ve kadına yönelik olumsuzlukları çözmek üzere bir anma etkinliği olarak değil, kadınlarla daha güzel bir dünya daha güzel günler oluşturmak amacıyla yapmak isterdik. Umarım bu sorunları geride bırakır ve Dünya Kadınlar Gününü bir anma değil bir kutlama etkinliğine dönüştürmeyi başarabiliriz" dedi.



"Kadına şiddeti el birliğiyle çözeceğiz"



Toplumsal yapının, dinimizin ve geleneklerin kadına öncelik verdiğini anımsatan Başkan Akay uygarlığın geliştiği süreç olarak kabul edilen günlerde bile kadına şiddetin daha da artmasının üzüntü verici olduğunu kaydetti. Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kadına yönelik şiddeti, erkeklerin de işin içine girmesiyle el birliğiyle çözeceğiz. Sadece kadınların bu soruna sahip çıkması değil, sorunu oluşturan paydaşların tümünün özellikle "egemen yapılar"ın da çözüm sürecinin içinde yer alması, çözümü kolaylaştıracaktır. Kadına yönelik şiddeti, istismarı eşitsizliği güzellikle yeneceğiz. Yapımına başlanan "Kadın" temalı parkımızda öldürülen kadınların anısına fidan dikerek sembolik bir "yaşatma" yapmış olacağız. Umuyorum, sadece ağaçları değil bütün kadınlarımızı bütün insanlarımızı güzel yaşatmanın yolunu önümüzdeki süreçte hep birlikte buluruz. Ben bu günlerin geleceğine inanıyorum. Duyarlılığınız için teşekkür ediyor, başta kadınların olmak üzere ve tüm insanların mutlu huzurlu güzel yaşadığı bir dünya diliyorum."



Pazar günü "1000 Kadın Korosu" var



Konuşmanın ardından Başkan Akif Kemal Akay, Milletvekilleri ve kadınlar öldürülen kadınları temsilen fidan dikimi gerçekleştirdi. Fidan dikilen alanda yapımına başlanan "Kadın" temalı parkta kadınların ihtiyaç duyabileceği her şey bulunacak.



Bu arada, Seyhan Kent Konseyi Kadın Meclisi, Seyhan Belediyesinin katkılarıyla 8 Mart Pazar Dünya Kadınlar Gününde eşitsizliğe, şiddete, istismara, ayrımcılığa ve eşit olmayan kadın - erkek yaşam koşullarına dikkat çekmek için "1000 Kadın Korosu" konseri düzenliyor.



Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilecek olan, şefliğini de Meclis üyesi ve Müzik Öğretmeni Filiz Bahadırlı'nın yapacağı konser saat 16: 00'da başlayacak. Konser Tüm Adanalılara açık olacak. - ADANA

Kaynak: İHA