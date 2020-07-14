Başkan Akay, "Her zaman devletin ve milletin bütünlüğü için çalışacağız"
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Başkan Akay, "Her zaman devletin ve milletin bütünlüğü için çalışacağız"

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin dördüncü yıl dönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Türk Milleti Dünyada darbeyi etkisiz hale getiren tek ve yegane güçlü bir millet...

Başkan Akay,
14.07.2020 12:32 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:37

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin dördüncü yıl dönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Türk Milleti Dünyada darbeyi etkisiz hale getiren tek ve yegane güçlü bir millet olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin milletçe bastırılmasının 4. Yıl dönümünde bir açıklama yayımlayan Başkan Hüseyin Akay, Milletçe her zaman devletin birliği ve bütünlüğü adına mücadele edeceklerini belirterek, "15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemize, devletimize ve milletimize karşı emperyalistler ile yerli iş birlikçilerinin yapmış olduğu hain darbe girişimi, bu aziz Milletin ve Devletin gücü ile bertaraf edildi. Bu yönü ile Türk Milleti, Dünyada darbeyi etkisiz hale getiren tek ve yegane güçlü bir millet olduğunu göstermiş oldu. Ben özellikle bu darbe girişimine karşı Devletimizi, Milletimizi ve Ülkemizi korumak adına kanını, canını veren Şüheda'yı rahmetle yad ediyor, gazilerimizi de minnetle anıyorum. Allah inşallah, bir daha böyle bir olay yaşatmasın, devletimize zeval vermesin.

Biz Kayseri Şeker ailesi olarak her zaman çiftçilerimiz ve çalışanlarımız ile gerek 15 Temmuz 2016 günü, gerek bugün gerekirse de yarın, devletimizin ve milletimizin birliği bütünlüğü, güçlü olması noktasında, elimizden gelen her şeyi yaptık yapmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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