Başkan Akay: "Halkımıza hizmette aksama yok"
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Seyhan Belediyesi, Akif Kemal Akay, Seyhan, Güncel

Başkan Akay: "Halkımıza hizmette aksama yok"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yaşanan süreçte toplum sağlığına öncelik gösterdiklerini belirterek, "Halkımıza hizmeti de aksatmıyoruz" dedi.

21.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:15
Başkan Akay:

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yaşanan süreçte toplum sağlığına öncelik gösterdiklerini belirterek, "Halkımıza hizmeti de aksatmıyoruz" dedi.

Seyhan Belediyesi, Başkan Akif Kemal Akay'ın talimatıyla toplum sağlığının korunması için temizlik, hijyen, koruma gibi çalışmaları öncelikli hizmet olarak yerine getiriyor. Belediye ekipleri aynı zamanda sorumluluk alanlarındaki sokaklarda, bakım-onarım, sağlıklaştırma ve asfalt serme işlemini yürütüyor. Başkan Akay'ın da bir bölümünü denetlediği çalışmalar sabah erken saatlerde başlıyor. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Akay, halkın yaşam konforunu artırmak için sokaklarda yükseklik kotuna dikkat edilmesi, yağışlı havalarda suyun tahliyesinin sağlıklı olması için eğimin oluklara verilmesi gerektiğini hatırlattı.

Seyhan Belediyesinin Vefa Sağlık Grubu kapsamında sıcak yemek ürettiği AŞ evini de denetleyen Başkan Akay, sağlıklı, hijyen kurallarına uygun sıcak yemek üretimi ve dağıtımı nedeniyle görevli personele teşekkür etti.

Başkan Akay, ayrıca Seyhan Belediyesi tarafından yapımı devam eden projeleri inceledi, yetkililerden durum bilgisi aldı. Park-Bahçeler ekibi de sorumluluk alanındaki parklarda bakım, sulama ve gübreleme çalışmaları yapıyor.

Covid-19 salgını nedeniyle öncelikli hizmet olarak toplum sağlığını korumaya ağırlık verdiklerini belirten Başkan Akay, "Ancak diğer yapılması gereken hizmetlerimizi de aksatmıyoruz. Sokakların bakımı, gerekiyorsa yenilenmesi çalışmamız aralıksız sürüyor. Ayrıca Belediyenin devam eden projelerini tamamlamaya çalışıyoruz. Toplum sağlığını önceliyoruz. Ancak Halkımıza hizmeti de aksatmıyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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