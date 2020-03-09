Başkan Akay, "Arge'de hedefimiz yarlı pancar tohumudur" Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Türkiye'deki diğer bölgelerin tarımsal ürünlerin üretimi noktasında çeşitli alternatiflere sahip olduğunu fakat Orta Anadolu çiftçisi açısından pancarın vazgeçilmez bir ürün olduğunu belirtti.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Türkiye'deki diğer bölgelerin tarımsal ürünlerin üretimi noktasında çeşitli alternatiflere sahip olduğunu fakat Orta Anadolu çiftçisi açısından pancarın vazgeçilmez bir ürün olduğunu belirtti.



Hüseyin Akay, "Türkiye'de tarım stratejik bir sektör ama tarım içerisinde şeker pancarı daha stratejik bir üründür. Bitkisel üretimde şeker pancarının payı ilk 3 içerisinde yer alıyor. Türkiye'de her sene yaklaşık 20 milyon ton civarında şeker pancarı üretimi gerçekleştiriliyor. Şeker Pancarı, Orta Anadolu bakımından vazgeçilmez bir üründür. Türkiye'deki diğer bölgelerin alternatif ürünleri var, Orta Anadolu'da yani Kütahya'dan Erciş'e kadar uzanan bölgede çiftçilerin en önemli geçim kaynağı, Şeker Pancarı üretimidir. O nedenle bu stratejik ürünü en iyi şekilde geliştirmek lazımdır. Bu çerçevede çiftçilerimizi bu üretimde başarılı kılabilmek için, görevde olduğum 9 sene içerisinde ve halen de önemli eğitim faaliyetleri yürütmekteyiz" dedi.



ARGE'DE HEDEFİMİZ YERLİ PANCAR TOHUMUDUR



Akay, 5 yıl önce kurulan Kayseri Şeker ARGE Merkezi'nde hedeflenen çalışmanın, öncelikle yerli ve milli bir pancar tohumunu Türkiye için üretmek olduğunu da belirterek, "Bizler Şeker Pancarı üretiminde yurt dışından aldığımız tohumları kullanmak ya da onların patenti ile üretilen tohumları kullanmak zorunda kalıyoruz. Alınan bu tohumlar ile yine onlarla rekabet etme şansı bulamıyoruz. Çünkü bu tohumlar ülke şartlarına göre üretilen tohumlar değiller. Aynı tohumu biz ekiyoruz ve şeker oranı yüzde 16 çıkıyor, Avrupa'da ekilince bu rakam yüzde 18 olarak çıkıyor. Yine aynı tohumla Türkiye'de dekarda ortalama 6 ton elde ederken, Avrupa'da bu rakam 9 tona kadar çıkmış durumda. Dolayısıyla şu aşamada, dekarda elde edilen şeker miktarında, bizlerin onlarla rekabet edebilmesi mümkün değil. Avrupa'da ürünler yağmur ile sulanırken, Türkiye'de pancar üretiminde oluşan sulama maliyeti, toplam maliyetin yüzde yirmisine ulaşıyor. Bu nedenle biz ARGE birimini kurarken önceliğimizi yerli pancar tohumu üretmeyi hedef olarak belirledik. Fakat bu kısa zamanda elde edilecek bir sonuç değil. Bunun için bilim insanları ortalama 15 sene gibi bir zaman öngörüyor. Bizim bu konudaki çalışmalarımız, değerli hocalarımızın nezaretinde ve üniversiteler ile iş birliği içerisinde, 1 yılda 2 yıllık sonuç elde ederek yürütülüyor. Bu alanda önümüzdeki 5 yıl içerisinde yerli ve milli bir tohum elde etmeyi planlıyoruz. Bu tohumun Türkiye'nin toprak, iklim yapısına ve bir ölçüde de kuraklığa dayanıklı olması gerekiyor. İşte ARGE merkezimizdeki temel hedefimiz budur. Bunun dışında yine üniversitelerimiz ile iş birliği içerisinde, özellikle Erciyes Üniversitesi İlaç Merkezi'nin geliştirmiş olduğu yerli tarımsal ilaç noktasında da karşılıklı iş birliği anlaşmasına imza attık" şeklinde konuştu.



SÖZLEŞMELİ TARIMI HER GEÇEN GÜN GELİŞTİRİYORUZ



Türkiye'de tarımın gelişmesinde ve büyümesinde esas alınması gereken en önemli rolün, sözleşmeli tarım olduğunun altını çizen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, konuşmasına şöyle devam etti. "Türkiye'de tarımın gelişmesinde ve büyümesinde esas alınması gereken en önemli rolün sözleşmeli tarım olduğu inancındayım. Biz, şeker pancarında bunu yaptığımız gibi, çiftçilerimizin diğer ürünleri üretmesinde de bunu geliştirmeye başladık. Bu çerçevede bölgemizde yani, Kayseri, Yozgat, Sivas, Tokat illeri ve 40 ilçe ile 420 köyde, o bölgelerin özelliğine uygun tarımsal ürünler var. Örneğin Türkiye'de üretilen kabak çekirdeğinin yüzde 40'ı Kayseri'de üretiliyor. Bazı bölgelerimizde çerezlik ay çekirdeği, silajlık mısır ve bakliyat gibi ürünler de var. Biz bütün bu ürünlerde sözleşmeli tarımı geliştirmeye çalışıyoruz. Sözleşmeli tarım, Türkiye'de tarıma en çok destek verilen uygulamadır. Bizler pancar üretiminde çiftçinin tohumunu, gübresini, ilacını, akaryakıtını veriyoruz, bu uygulamaların hepsi Kayseri Şeker'e ait uygulamalardır. Bizler bunları en yüksek boyutta uygulayan şirketiz. Ayrıca Mayıs ayından Ekim ayına kadar olan sürede çiftçilerimize 6 kez, sulama, bayram, çapa, faizden kurtarma gibi çeşitli başlıklar altında avanslar veriyoruz. Bu şekilde çiftçimizi üretimde tutmaya çalışıyoruz. ve bizler bunların karşılığında 1 kuruş faiz almıyoruz" - KAYSERİ

Kaynak: İHA