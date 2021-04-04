Başkan Akar: "Pandemi sonrası projelerimiz kaldığı yerden devam edecek"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Akar: "Pandemi sonrası projelerimiz kaldığı yerden devam edecek"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Akar: 'Pandemi sonrası projelerimiz kaldığı yerden devam edecek'

Afyonkarahisar'ın Şuhut Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar, gerçekleştirmeyi düşündükleri projelerin pandemi sonrası kaldığı yerden devam edeceğini ifade etti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar, gerçekleştirmeyi düşündükleri projelerin pandemi sonrası kaldığı yerden devam edeceğini ifade etti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut Muhtarlar Derneğinin olağan genel kurulu, 2 adayın kıyasıya mücadelesi ile gerçekleşti. Pandemi kurallarına uygun olarak dernek binasında yapılan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından divan kurulu oluşturularak denetim ve faaliyet raporları okundu. Mevcut Başkan Fevzi Akar ve Efe Köyü Muhtarı Mahmut İnce arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Yapılan oylamada Akar, 24 oy alarak yeniden güven tazeledi.

Oylama sonrası açıklama yapan Başkan Akar, "İlçemizdeki muhtarlarımız ile beraber onların gösterdikleri ve belirlediğimiz faaliyetleri yerine getireceğiz. Eksik kalan faaliyetlerimizi ise tamamlayarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Pandemi dolayısıyla çalışmalarımız durmuştu ama pandemi bittiğinde inşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu seçimin kazananı ya da kaybedeni yok tüm muhtarlarımız kazanmıştır" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Başkan Akar: 'Pandemi sonrası projelerimiz kaldığı yerden devam edecek'
Başkan Akar: 'Pandemi sonrası projelerimiz kaldığı yerden devam edecek'
Başkan Akar: 'Pandemi sonrası projelerimiz kaldığı yerden devam edecek'
Başkan Akar: 'Pandemi sonrası projelerimiz kaldığı yerden devam edecek'
Başkan Akar: 'Pandemi sonrası projelerimiz kaldığı yerden devam edecek'
Başkan Akar: 'Pandemi sonrası projelerimiz kaldığı yerden devam edecek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Hülya Avşar Bahar Candan
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Akar: "Pandemi sonrası projelerimiz kaldığı yerden devam edecek" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 15:21:16. #1.16#
title