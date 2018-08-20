Başkan Ak, Şehit Ailelerini Yalnız Bırakmıyor

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Resul Rüstem Perçin ile Selim Cansız'ın ailelerine ayarı ayrı ziyaretlerde bulundu. Cansız ve Perçin aileleri ev ziyaretinde bulunan Başkan Ak'ı memnuniyetle karşıladı.

15 Temmuz şehidi Resul Rüstem Perçin'in babası Necmi Perçin ile annesi Cemile Perçin şehit olan çocuklarıyla gurur duyduklarını ifade ederek, "Biz her zaman vatan sağ olsun dedik" şeklinde konuştu.

Devletimiz her zaman destek oldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit olan Selim Cansız'ın babası Bahattin Cansız, annesi Müzeyyen Cansız ve eşi Hatice Cansız ile üç çocuğu ise lokum ve çay ikramında bulunarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletten ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'tan her zaman destek gördüklerini ifade etti. Cansız ailesine gerçekleştirilen ev ziyaretine Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut'ta eşlik etti.

18 yaşında şehit olan Resul Rüstem Perçin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Cumhurbaşkanlığı önüne giderek darbeci hainlere karşı direnirken yakın mesafeden ateş edilerek şehit edilmişti. Evli 3 çocuk babası Selim Cansız ise ailesinden helallik isteyerek evindeki Türk bayrağını alıp milli direnişe katılmış ve şehit olmuştu. - ANKARA