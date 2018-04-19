Başkan Ak'a Gümüşdere Ödülü

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 2. Uluslararası 'Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi Yerel Yönetimler Arası En İyi Uygulama Yarışması'nda doğaya dönüş projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisi ile Sağlıklı Çevre Kategorisinde ödül aldı.

"Şehir, çevre ve sağlık" alanında vatandaşların yaşam kalitesini yükselterek yerel yönetimler tarafından hayata geçirilen uygulama projelerinin değerlendirilmesini ve deneyim paylaşımının yaygınlaştırılmasını amaçlayan yarışmada Başkan Ak, Gümüşdere Ihlamur Vadisi ile Sağlıklı Çevre Kategorisinde ödülün sahibi oldu. Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nin model bir proje olduğuna değinen Başkan Ak, "Ödül aldığımız Gümüşdere Ihlamur Vadisi şehrin zenginliğini yeniden şehrin hizmetine sunma projesidir. Şehrin doğal güzelliklerini korumak, şehre değer ve anlam katmış bu alanları yeniden insanla buluşturmak bir anlamda şehrin kimliğine de sahip çıkmak demek. Ayrıca ekonomiye, doğaya ve turizme de katkı sunan bir çalışma oldu. Kamil Ocak Mahallesi Fruko yanından başlayarak Kalaba Mahallesi girişindeki Atatürk Botanik Parkı'nın bitimine kadar olan toplamda 3 bin 100 metrelik alanı kapsayan 5 etaplık tema vadimiz içerisinde peyzaj alanları, dinlenme alanları, sosyo-kültürel tesisler, spor alanları, bisiklet parkuru ve çocuk oyun alanları yer alıyor. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte şehrin içindeki bu yaşam alanı sadece Keçiörenli'nin değil Ankaralı'nın ve şehir dışından gelenlerin de ilk uğrak yerlerinden biri olmaya başladı. Herkesi vadimizi görmeye bekliyoruz" dedi.

Ak, ödüllerin daha çok çalışmaları için teşvik edici olduğuna da değinerek, "Bizi bu ödüle layık görenlere de teşekkür ediyorum. Şüphesiz daha çok çalışıp, çok daha önemli kazanımlarla şehri zenginleştirmeye ve güzelleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ürgüp Perissia Hotel'de "Yarının Kentleri"temasıyla Sağlıklı Kentler Birliği ile Adnan Menderes Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen ödül töreninde 6 kategoride ödüller sahiplerini buldu. - ANKARA