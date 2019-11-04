Başkan Ahmet Nur Çebi, Antalya'da Taraftarlarla Buluştu

04.11.2019 14:07

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Antalya Beşiktaşlılar Derneği tarafından cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yılı dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Balosu'na katıldı. Kundu bölgesindeki bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe Beşiktaş taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Salona tezahüratlar eşliğinde giren başkan Çebi, taraftarlarla tokalaşıp, özçekim yaptı. Etkinlikte konuşan Antalya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mustafa Oğuz, taraftar olarak başkan Çebi ve kulübün en büyük destekçisi olacaklarını söyledi.