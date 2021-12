BAŞKAN AHMET ARAS RE360 SEMPOZYUMUNA KATILDI

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - BAŞKAN ARAS RE360 GAYRİMENKUL BULUŞMASINDA KONUŞTU

Başkan Aras "Her yatırımcıyı değil, önceliği yaşanabilir bir Bodrum olan yatırımcıyı bekliyoruz"2017'den beri her yıl gerçekleştirilen Türkiye'deki gayrimenkul sektörü ve paydaşlarını buluşturan, kamu ve özel sektör işbirliğiyle sektörü daha ileriye götürmeye, küresel ekonomiye, dijital dönüşüme, gayrimenkulde sosyal etki ve şehirlere değinilen RE360 Gayrimenkul Buluşması, dün MIPIM Stratejik partnerliğiyle İstanbul'da düzenlendi. Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın, 'Finansal Krizlerle Yeni Türkiye" konulu konuşması ile yer aldığı, Fipa CP CEO ve yönetim kurulu üyesi Yurdaer Kahraman, JLL sürdürülebilirlik ve ESG Dünya Başkanı Guy Granger, Emekli Büyükelçi Mithat Rende, JLL Gelişen Pazarlar ve Uluslararası Sermaye Direktörü Thomas Mundy, GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalyoncu gibi sektör profesyonelleri ve TC. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katıldığı etkinlikte, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da "Yerel Yönetim Anlayışının Kamusal Yatırımdaki Rolü" başlığı ile konuşma yaptı. "Bizler güzel, yaşanabilir, doğa ile uyumlu ve akıllı kent projeleri oluşturmak zorundayız"

Konuşmasının başında yatırımların ve sektörün doğa ile uyumluluğunun altını çizen Aras, kentlerin hem çevre/ ekoloji açısından sürdürülebilir hem de akıllı olmasının önemini vurguladı. Bütün yatırımcıların gözdesi Bodrum'a dair "Bodrum'a bakıldığında kent yapısının betonlaştığı bir ortam, insanlarda anksiyete yaratan bir yapılaşma hiçbirimizin talebi değil. Bodrum'a kimliğini veren bir motivasyonu kaybedemeyiz. Bodrum'u beyaz evleriyle kodlayan özelliğini, Türkiye'de herhangi bir kentte çekilen fotoğraflarda nerede olduğunu anlayamazken herhangi bir fotoğrafa Bodrum'un kimliğinin yansımasının kıymetini bilmeliyiz. İnanılmaz bir turistik değer, orijinal bir mimari kimlik ve marka oluşumu varken Bodrum'un daha zor ve kötücül bir mimariye kendini hapsetmesinin önüne geçmeliyiz. " sözleri ile belediyelerin, merkezi hükümetlerin, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin ve özel sermayelerin bu vizyondaki arayışlarda ortaklaşabileceğini; turistik değeri olan, ortak yaşama anlam katan üretimlerin gerçekleştirilebileceğini söyledi. Yaratıcılık, belediye vizyonu, adil bir gelir paylaşımı, doğa ve insan dengesiyle örülü bir ekolojik bilincin yeni inşa ve ikna süreci için yeterli olduğunu söyleyen Başkan Aras; "Bugünün Bodrum'unda bizim için önemli olan sürdürülebilirlik etkisi, doğa ile uyum ve ekolojik dengenin gözetildiği yeni bir kent yaklaşımıdır. " diyerek ekolojik dengenin yatırımlar için önemine değinerek devam etti.

"Her yatırımcıyı değil, önceliği yaşanabilir bir Bodrum olan yatırımcıyı bekliyoruz"Yaşayan nüfusun çeşitliliği ve kadınlar başta olmak üzere tüm demografinin özgür, rahat yaşayabildiği bir Bodrum'un belediye olarak öncelikleri olduğunu söyleyen Aras, her yatırımcıyı değil, önceliğinin yaşanabilir, doğaya saygılı projeleri olan yatırımcıları Bodrum'a beklediğini iletti. "Kişiliği olmayan kentler yaratmak insanın doğasına da aykırı. ""Kimse Truman Show benzeri yapay bir dünyada, bir fanusta yaşamak istemiyor. Yeni kentlerde bunlar tasarlanmamalı; yeni kentler tasarlanırken bu plastik hayatlardan ya da taşların, yosunların, suyun, oksijenin yapaylığından müteşekkil akvaryum kentlerden uzak durulmalı. İnsanlar tarihi dokuya aidiyet hissediyor, yeni ve sahte bir tarihi dokunun değil gerçek tarihin parçası olmayı seviyor. " sözleri ile kentlerin bir dengenin ürünü olduğunu hatırlattı. BODRUM'UN AKILLI KENT VİZYONUBodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuşmasının bütününde ekolojik dengeyi önemseyen, Bodrum'un değerini, kıymetini bilen, buna saygı gösteren yatırımcılara kapılarını açtıklarını belirtti ve Bodrum'u çarpık kentleşmeye kurban etmeyeceklerini söylerek kent kültürü ve kent estetiğini; doğa, insan, araç dengesini gözeten bir anlayışı ortaya çıkarmak istediklerinin altını çizdi. Konuşmasının devamını akıllı kent vizyonuna ayıran Aras, Bodrum'da dijitalleşmeyi, akıllı kent oluşturmayı çok önemsediklerini kaydetti ve şöyle devam etti: "Akıllı Kentler neyin ne kadar ölçülebilirliği ile ilgilidir. Alt yapı aşaması, iletişim ve enerji şebekesi, sensörler, kent verilerin toplanması, toplanmasından sonra kullanıma açılması ve son servisler bir bütünün ayrımsız parçalarıdır. Belediyeler bu sayede trafik verilerinden hava kirliliği verilerine, güvenlikten kriz ve afet yönetimine bu uygulamaları aynı zamanda sunulabilir, yönetebilir, paylaşabilir. Belediye kaynaklı akıllı kentler böyle kurulabilir. Bodrum'a ulaşım gereçlerinin artması, komünikasyon becerilerinin artması, internet sayesinde artık herkesin her yerde olması ister istemez Bodrum'a çok fazla ilginin yoğunluğu ve insanın gelmesi demek. "Aras, yerel yönetimlerin kamusal yatırımdaki rolünden yatırım vizyonlarına, ekolojik ve yaşanabilir kentlerin öneminden nasıl oluşturabileceğine ve akıllı kent çalışmasına kadar geniş bir konu yelpazesi ile yaptığı konuşmasını Fransız Sosyolog Lefebvre'nin "İnsan, kendi inşa ettiği kentin kahramanıdır. " sözleri ile bitirdi.

