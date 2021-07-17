Başkan Ahmet Aras, personeli ile bayramlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Ahmet Aras, personeli ile bayramlaştı

Başkan Ahmet Aras, personeli ile bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kurban Bayramı öncesi belediye personeli ile bayramlaştı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kurban Bayramı öncesi belediye personeli ile bayramlaştı. Bodrum Belediyesi Trafo Kafe'de gerçekleşen bayramlaşma programına belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personel katıldı.

Başkan Aras, salgınla mücadele döneminde ve her koşulda özveriyle çalışan Belediye çalışanlarına teşekkür ederek, "Hepinizin bayramı kutlu olsun birlikte geçirdiğimiz 3. Kurban Bayramı olacak. Herkes kendi işinde gücünde, Bodrum'un şu anda yükü çok ağır hepimiz için, sizler için de öyle. Her bölümdeki arkadaşlarım canla başla çalışıyorlar, herkes insanüstü bir gayretle mücadelesini sürdürüyor. Bodrum da şu anda bunu bizden talep ediyor. Mesaimizi mümkün olduğu kadar verimli kullanacağız. Yetmezse de üstüne çalışmalarımızı devam edeceğiz. Çünkü şu anda büyük değişim ve dönüşüm içerisindeyiz. Trafikte oturacak, alt yapıda bitecek, diğer eksik ihtiyaçlar ne varsa hepsini tamamlayacağız. Sizlerin çalışmaları ile hep birlikte başaracağız arkadaşlar" diye konuştu.

Bodrum Belediyesi'nin bütün birimlerinde sürekli kendini geliştiren çalışanlar ve yöneticiler olması gerektiğini ifade eden Başkan Aras, "Çünkü bugün biz varız, yarın yokuz ama siz buralarda daha uzun süre çalışacaksınız. Hem kendinizi geliştirmiş olacaksınız, hem yaşadığımız kente ve halkımıza da değer katmış olacaksınız" dedi.

Belediye Başkanı Aras, konuşmasının ardından tüm belediye personelinin bayramını kutladı. - MUĞLA

Başkan Ahmet Aras, personeli ile bayramlaştı
Başkan Ahmet Aras, personeli ile bayramlaştı
Başkan Ahmet Aras, personeli ile bayramlaştı
Başkan Ahmet Aras, personeli ile bayramlaştı
Başkan Ahmet Aras, personeli ile bayramlaştı
Başkan Ahmet Aras, personeli ile bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Kovid-19'la mücadelede 20 milyondan fazla ikinci doz aşı yapıldı
Kovid-19'la mücadelede 20 milyondan fazla ikinci doz aşı yapıldı
Ankara'da Kurban Bayramı süresince toplu taşıma ücretsiz olacak
Ankara'da Kurban Bayramı süresince toplu taşıma ücretsiz olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Fahriye Evcen Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Ahmet Aras, personeli ile bayramlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 12:57:24. #1.15#

title