Başkan Ahmet Ağaoğlu Mutfakta Hünerlerini Sergiledi Salgın sonrası liglere verilen arada evlerinde karantinaya giren Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta hünerlerini sergileyen oyunculara başkan Ahmet Ağaoğlu da katıldı. Abdülkadir Ömür'ün davetini geri çevirmeyen Ağaoğlu, mutfağa girerek kuru fasulye ve pilav hazırladı.

Salgın sonrası liglere verilen arada evlerinde karantinaya giren Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta hünerlerini sergileyen oyunculara başkan Ahmet Ağaoğlu da katıldı. Abdülkadir Ömür'ün davetini geri çevirmeyen Ağaoğlu, mutfağa girerek kuru fasulye ve pilav hazırladı. Kaynak: Dugout