Başkan Ahmet Ağaoğlu Mutfakta Hünerlerini Sergiledi
Salgın sonrası liglere verilen arada evlerinde karantinaya giren Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta hünerlerini sergileyen oyunculara başkan Ahmet Ağaoğlu da katıldı. Abdülkadir Ömür'ün davetini geri çevirmeyen Ağaoğlu, mutfağa girerek kuru fasulye ve pilav hazırladı.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:14
Salgın sonrası liglere verilen arada evlerinde karantinaya giren Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta hünerlerini sergileyen oyunculara başkan Ahmet Ağaoğlu da katıldı. Abdülkadir Ömür'ün davetini geri çevirmeyen Ağaoğlu, mutfağa girerek kuru fasulye ve pilav hazırladı.
Kaynak: Dugout