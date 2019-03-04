Başkan Adayından Sinema Tiyatro ve Konser Vaadi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, belediye olarak sosyal ve kültürel etkinlikler de vatandaşları memnun edecek organizasyonlara imza atacaklarını belirterek, "Kilisliler sinema, tiyatro ve konsere doyacak" dedi.

Seçim çalışmalarını sürdüren BTP Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, yaptığı açıklamada sosyal ve kültürel tesis eksikliklerinin tümünün kendi dönemlerinde giderileceğinin sözünü verdi. Kentteki en büyük eksikliğin sosyal ve kültürel tesisler olduğuna vurgu ayan Özkar, "Kilis'in en büyük eksikliklerinden biri de bilindiği üzere sosyal ve kültürel tesislerdir. Bugün kimse evinde oturmuyor. Ancak benim Kilisli vatandaşım akşam nereye gidecek? Tiyatroya mı? Konsere mi? Sinemaya mı? Hayır ne yazık ki gidemiyor. Bazı vatandaşlarımız bu ihtiyaçlarını Gaziantep'e giderek karşılamaya çalışıyor. Biz BTP olarak buna bir son vereceğiz" dedi.

"Her ay bir tiyatro gösterisi olacak"

İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile birlikte ortak çalışmalar yürüterek Kilis'te her ay bir tiyatro oyununun sergilenmesini sağlayacaklarını vurgulayan Özkar, "Ayrıca belediyemizin bir sinema ve tiyatro salonu olacak. Eskiden sinema açısından zengin bir şehirdik. Şimdi bir küçük sinemamız var. O da elbette yeterli olmuyor. Halkımız ve ilimizde yaşayan üniversiteli gençlerimiz sinema veya tiyatro seyretmek için Gaziantep'e gitmek zorunda kalmayacak. Bu alanda Kilis'teki potansiyeli de kullanacağız. Kurumlarla ve üniversitemiz ile ortak faaliyetlere imza atarak, Kilis'i, sosyal etkinliklerin üssü yapacağız. Ayrıca yerel sanatçılarımızın sahne alacağı konserler de düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Halkın tüm ihtiyaçlarını düşünüyoruz

Ortaya koydukları projeler ile birlikte Kilis'i yaşanabilir bir şehre dönüştüreceklerini ifade eden Özkar, "Eğer siz şehrinizde yaşayan insanlara karşı temel sorumluluklarınızı yerine getirmezseniz, insanlar o şehirde yaşamak istemez. Bir belediye başkanı, hem görevini yapacak hem de şehri her anlamda güzelleştirmek için çalışacak. Biz "çöpünüzü topladık", "size yol yaptık" diye övünmeyeceğiz. Kilis'i nasıl daha iyi yaşanır bir şehir yaparız onu düşünüyoruz. Bu bağlamda BTP Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş'ın sahibi olduğu Sosyal Devlet projesi bizim önümüzde eşsiz bir kaynaktır" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA