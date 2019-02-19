Başkan Adayından Çatalca'ya Üniversite Projesi

AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, ilçenin bir üniversite talebi olduğunu, bu konuda çalıştıklarını belirtti ve istihdam oluşturacak çiçek satış noktaları kuracaklarını da söyledi.

Seçim programı çerçevesinde Çatalca merkezde seçmenlerle bir araya gelen AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, öğretmen bir vatandaşın "Sizi hangi özellikler rakibinizden ayırıyor?" sorusuna "Tüm öğretmenlerimize saygı duyuyorum. Öğretmenlerimiz bizim başımızın tacıdır. Bu vesile ile baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve rahmetle yad ediyorum. Ben mimarım. Şehircilik nasıl yapılır, kentsel dönüşüm nasıl olur, sokak ölçüleri ne kadar olur, kaldırım boyutları ne kadar olur bilirim. Bu benim işim, ben bu işin teknik adamıyım. Tam 20 yıl imar, şehircilik üzerine çalıştım. Beni diğerlerinden ayıran en büyük özellik budur. Diğer bir özelliğim ise sporun içinden gelmem. 21 yıl spor kulüplerinde aktif futbolcu ve yöneticilik yapmış olmam. Gençlerin spora katılımının önünü açmak için her türlü projeye hazırım." dedi.

AKILLI TRAFİK VE SİNYALİZASYON SİSTEMİ KURULACAK, VAKIF ÜNİVERSİTESİ AÇILACAK

Başka bir vatandaşın "Projeleriniz nedir? sorusuna ise "Akıllı trafik ve sinyalizasyon sistemi kuracağız. Atçılık, okçuluk ve doğa sporları Akademisi açacağız. Bisiklet parkurları yapacağız. Cumhuriyet Meydanı inşa edeceğiz ve çevre düzenlemesini yapacağız. Çatalca Bilgi Evleri, Çatalca İyilik Merkezi, Çatalca Kapalı Spor Salonu ile Çatalca Kent Araştırmaları Merkezi, Çatalca Kültür Sanat Merkezi projelerimiz var. Çatalca'nın bir üniversite talebi var.Çatalca Vakıf Üniversitesi projemiz var.İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yerleşkesi buraya taşınabilir. Biz tarım ilçesiyiz, İstanbul Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çatalca'ya gelebilir. Bizim buralarda hayvancılık yapılıyor, Veterinerlik Fakültesi buraya gelebilir. Ayrıca istihdam ve gelir kapısı olacak çiçek satış noktaları oluşturacağız." şeklinde yanıt verdi.

MESUT ÜNER KİMDİR?

1975 İstanbul Muratbey'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çatalca'da tamamlayan Mesut Üner, lisans eğitimini Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık bölümünde aldıktan sonra mimar olarak mezun oldu. 1999 yılından itibaren imar ve şehircilik alanlarında çalışmaya başlayan Mesut Üner, 2009-2011 yılları arasında Büyükçekmece İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görev yaptı. 2014 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çatalca Belediyesi'nde Meclis Üyesi oldu. Uzun süre aktif olarak futbolla ilgilenen Mesut Üner, Çatalca ilçesinde amatör futbol kulüplerinde de yöneticilik yaptı. 2018'de AK Parti 6. Olağan Kongresinde Çatalca İlçe Başkanı seçildi. - İstanbul

Kaynak: DHA