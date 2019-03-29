Başkan Adayı Yıldız'dan Gençler İçin Rap Şarkılı Film

Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız'ın sosyal medyada yaptığı rap şarkılı filmi dikkatleri çekti.

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere günler kala AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız'ın yaptığı paylaşım dikkatleri çekti. Geleneklerden kopmayan ama modern çağın trendlerini de takip etmenin önemli olduğunu söyleyen Yıldız, sosyal medya adreslerinden rap şarkılı filmini yayınladı. Filmi, "Gençler bu size gelsin" notuyla paylaşan diyen Yıldız'ın paylaşımına en çok gençlerden ilgi geldi.

İşte o şarkının sözleri:

"Beyoğlu'nda kalbimiz atıyor

Tüm Türkiye doğruyu biliyor

Hedef güzel yarınlar ve demokrasi

Genci, yaşlısı umuda koşuyor

Okmeydanı, Kasımpaşa, Tophane

Güleceği günlere geldi nihayet

Hasköy, Sütlüce, Taksim, Galata

Yediden yetmişte mutlu yarınlar

Haydar Ali Yıldız, gözlerinde parlıyor Ayyıldız

Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i kardeş

Örfüm, adetim vatanımı sevmek

Gönlümü kemiriyor yılan ve akrep

Doğruyu biliyorum ileriye gitmek

Yolumuzun sonu hep aydınlık

Ceddinin izi ak saygınlık

Okmeydanı, Kasımpaşa, Beyoğlu

El ele yürüyoruz aranan kan bu

Kendini değil halkını düşünür

İçimizden biri Haydar Ali Yıldız

Gönlünü verdi, kulakta ezanı

Gözlerinde parlıyor Ayyıldız

Beyoğlu, İstanbul mutlu ve el ele

Kimseyi ayırıp yok saymadı hiç

Adalet yüreğine işledi bir kere." - İSTANBUL

Kaynak: İHA