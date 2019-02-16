Başkan Adayı, Skolyoz Hastası Genç Kız ile Gesi Bağları Türküsünü Söyledi

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Skolyoz hastası genç kızın isteğini kırmayarak birlikte Gesi Bağları türküsünü söyledi.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, tedavi için yönlendirdiği 14 yaşındaki lise öğrencisi Buket Turhan'ı evinde ziyaret etti. Ulusoy, burada bir süre Turhan ailesi ile sohbet etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmenin ardından Skolyoz hastası genç kız Başkan Adayı Ulusoy'dan birlikte şarkı söyleme ricasında bulundu. Ulusoy, genç kızın isteğini kırmadı. Ulusoy ve Turhan, birlikte Gesi Bağları türküsünü söyledi. Ziyaret, renkli görüntülere sahne oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA