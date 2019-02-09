Başkan Adayı Şekerdağ, "31 Mart'taki Seçim Hem Ülke Hem de Elazığ İçin Çok Önemli"

Göreve geldikleri zaman milletle kol kola yürüyeceklerini ve var olan sorunlara çözüm noktasında büyük gayret göstereceklerini belirten Millet İttifakı Elazığ Belediye Başkan Adayı Ali Şekerdağ, "31 Mart'taki seçim hem ülke hem de Elazığ için çok önemli" dedi.

İYİ Parti ve CHP'nin Millet İttifakı adayı olarak Elazığ Belediye Başkan Adayı gösterilen Ali Şekerdağ, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Şekerdağ, bu kapsamda Şavaklılar Derneğini ziyaret etti. Başkan Adayı Şekerdağ, dernek hakkında bilgi alarak, dernek üyelerine projelerini anlattı. Ardından ev ziyaretleri gerçekleştiren ve kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Şekerdağ, vatandaşlarla birebir görüşme de yaptı.

31 Marttaki seçimin hem ülke hem de Elazığ için çok önemli olduğuna vurgu yapan Şekerdağ, "Şavaklılar, ülke genelinde 50 bin nüfusa sahip. Çok büyük bir sayı ve çoğunluğu Elazığ'da yaşadığı bir nüfusa hakim. Şavaklıların, halısı ile markalaşan bir yapısı var. Nasip olursa göreve geldiğimiz zaman sizlerle kol kola yürüyeceğimizi, var olan tüm sorunlarınızın çözümü noktasında elimizden gelen büyün gayreti göstereceğiz. Hem dernekler, hem STK'lar hem de mahalleler arası adil bir yapı ile olması gereken bir şekilde o görevi layıkıyla yapmaya çalışacağız. O göreve başladığımız zaman asla sizi mahcup edecek bir işin içerisinde olmayacağız. Sadece sizleri değil, Elazığ'ı mahcup edecek asla yanlış bir işin içerisinde olmayacağız. Eğer yanlış bir işin içinde olacaksak ve mevcuttan bir farkımız olmayacaksak eğer toplumun bizden beklentilerine cevap verecek adımlar atılmayacaksa Allah o görevi nasip etmesin. Bu yola çıkışımızın çok farklı nedenleri var. Asla birinci önceliğim belediye başkanı olarak yola çıkmadım. Ben, bu şehrin selameti, geleceği ve bu şehrin öncelikleri için yola çıktım. Bunu her yerde ifade ediyorum ve böyle de bilinmesini istiyorum. Asla birilerin karalayarak bir yarış içinde olmam. Mevcut adaylara başarılar diliyorum. Yola çıkışımızın sebebini kendimizi anlatarak, var olan gerçekleri söyleyerek ve Elazığ'ın içinde bulunduğu sıkıntıları sizlerle paylaşarak bu yola çıktık" ifadelerini kullandı.

"Elazığ'ın kaderini artık değiştirme zamanı gelmiştir"

Adayları olan Ali Şkerdağ'ın, Elazığ'ın yükünü taşıyabilecek kapasiteye ve yeteneğe sahip olduğunu ifade eden İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Mehmet Or ise, "Bizim ittifak adayımız Ali Şekerdağ'ın öz geçmişini dahi izlerseniz, Elazığ'ın bu yükünü kaldırabilecek tek aday olduğuna inanıyorum. Bir partili değil de bir Elazığ'lı olarak, Elazığ'ın kaderini artık değiştirme zamanı gelmiştir. Sizlerin de bunu görmenizi ve idrak etmenizi istiyoruz. Sadece buradaki Şavaklıların değil tüm Elazığ'lıların gözünü açmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Elazığ'da yaklaşık 14 bin 800 nüfusa sahip olduklarını dile getiren Şavaklılar Derneği Başkanı Naim Doğan ise, "Şavak-Der'in aynı zamanda Tunceli ve Erzincan'daki bölgelere de hitap eden bir dernek olduğunu aktardı.

Doğan konuşmasının devamında," 31 Mart seçimlerin özellikle Elazığ'ımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sizler zor ve meşakkatli bir göreve, topluma hizmet için talip oluyorsunuz. Nihayetinde bizler bu ilde yaşayan, bu ilin fertleri olarak bizlere hizmet etmenin gayreti içerisindesiniz. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA