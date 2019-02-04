Başkan Adayı Özlü "Düzce'de Yeni Dönemin İlk Sayfasını Açıyoruz"

Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü "Düzce'de yeni dönemin ilk sayfasını açıyoruz. Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Duyduğunuz işittiğiniz kulağınıza gelen yapılan eleştirilerden hepsinden kendinizi soyutlayın. Düzce'de yepyeni ve tertemiz bir sayfa açıyoruz" dedi.

Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Düzce İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen kahvaltı programında gençler ile bir araya geldi. Gençlere seslenen Özlü "Gençler Necip Fazılın gençliğe hitabesi vardır ve okumayan var ise okusun. Sizlere tavsiyem Üstat Necip Fazıl'ın hitabesinde tarif ettiği gençlerden olalım. Teknoloji ise sizin teknoloji bilen ağabeyiniz var. Sanayi ise bir sanayide yetişen bir il başkanımız var. Genç arkadaşlarınız bilim mi, teknolojimi, sanayimi, kalkınmamı diyor ne diyor ise bizde var. Kendinize, Partinize ve bize güvenin. Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı göğsünüzü gere gere anlatın biz yaparız deyin. Biz kendimize çeki düzen veriyoruz. Milletimize layık olmaya, hizmetinde olmaya ve olmak için kendimize çeki düzen veriyoruz. Alnınız ak yüzünüz açık olsun ve daha çok çalışacağız daha büyük işler başaracağız. Canla başla çalışalım. Çalışmak, iş yapmak, üretmek ve faydalı olmak için bütün şartlar olgunlaşmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız her gece geç vakte kadar çalışıyor ve uğraşıyor. Onun yol arkadaşıysak, yoldaşıysak bize de çalışmak düşer ve daha çok çalışacağız, daha büyük işler başaracağız. Yapamadığımız ne varsa bunları bu dönem yapacağız" dedi.

"Yeni bir dönemin başlangıcı"

Düzce'de yeni bir dönemin başladığının altını çizen Özlü "Düzce'de yeni bir dönemin ilk sayfasını açıyoruz. Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Duyduğunuz işittiğiniz kulağınıza gelen yapılan eleştirilerden hepsinden kendinizi soyutlayın. Düzce'de yepyeni ve tertemiz bir sayfa açıyoruz. Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesini devraldığında yaptığı hizmetler neyse bu hizmetlerin bir küçük ölçeğini Düzce'ye getireceğiz. Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğini Düzce'ye getireceğiz"

"23 Şubatta açıklayacağız"

Projeler hakkında da bilgiler veren Özlü "Projelerimizi gözden geçirdik. 23 Şubatta yayınlayacağız ve biz stratejik davranıyoruz. Projeleri bugünden açıklayıp son güne bir rehavet çökmesinin önüne geçmek istiyoruz. İddia ediyorum bırakın Düzce'deki diğer Partileri, Türkiye için AK Partili diğer belediyelerin ve AK Partili olmayan diğer belediye başkan adaylarının başkanlarından hepsinden daha iyi bir projelere sahibiz. Düzce için 23 Şubatta ifade edeceğimiz projelerin tamamını ele aldığımız da Türkiye'de Düzce ölçeğindeki illerden en iyi hazırlanmış projelerdir. Hepsinin arkasında ciddi bir çalışma vardır. En iyi projeleri sunmak bir başka maharet ve bu projeleri uygulayabilecek güce sahip olmakta bir başka hünerdir. Bir başka partiye bizim proje portföyümüzü olduğu gibi versek ve desek ki biz hazırladık ama buyurun sizin olsun uygulayamazlar, yapamazlar. Bunları yapmak için finansman kaynağına ihtiyaç var ve Ankara'da güçlü bir desteğe ihtiyaç var. Kendinize çok güvenin partinize ve projelerimize çok güvenin sapa sağlam ayaktayız, sapa sağlam geliyoruz" dedi

"Düzce bizim evimiz"

Düzce'ye verdiği önemi belirten Özlü "Düzce bizim evimiz. Bu topraklar da doğduk, çocukluğumuz burada geçti, burada büyüdük. Üniversite hayatı için Düzce dışına çıktım İstanbul, Ankara, Yurtdışı ama neticede biz Düzceli'yiz buralıyız. Vatan insanların gömülmek istediği yerdir. Burayı güzelleştirmek ve hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Gençler Necip Fazılın gençliğe hitabesi vardır ve okumayan var ise okusun. Sizlere tavsiyem Üstat Necip Fazıl'ın hitabesinde tarif ettiği gençlerden olalım. Sevgili gençler Türkiye nereden nereye geldi. Türkiye son 20 yılda ciddi bir transformasyon, ciddi bir reform ve dönüşüm yaşadı. Türkiye'de devlet ve millet barıştı. AK Parti hiç bir şey yapmamış olsa milletle devletin barıştığı bir siyasi yapıyı Türkiye'de oturtmuş olması bile AK Partiye oy vermek için yeterli sebeptir. Biz eskiden devletten korkardık ve köye iki jandarma geldiğinde kimi getirecek kim sopa yiyecek ve içeride kalacak diye korkardık ve artık öyle bir korku yok. Artık Milletin Efendi olduğu ve bizlerinde bu efendi millete hizmet etmekle yükümlü olduğumuz bir siyasi anlayış Türkiye'de hakim. Bunu başaran AK Partinin Dünya lideri olan Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

Programın ardından 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, gençler tarafından hazırlanan "Düzce için bir söz bırak" köşesine "Düzce çok güzel olacak" yazısını yazarak astı. Özlü, Program sonunda gençlerle özçekim yapmayı da ihmal etmedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA