Başkan Adayı Öncel'den, "Kimsenin güdümünde olmadan üyemizi savunacağız" vaadi

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkan Adayı Mehmet Akif Öncel, en büyük sorunlarının orantısız çoğalmak olduğunu belirterek, "Avrupa ülkelerinde olduğu gibi nüfusa oranlı işyerleri olmasının mücadelesini vermek önceliğimiz" dedi.

Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası İl Başkanlığına adaylığını koyan Mehmet Akif Öncel, odaya kayıtlı olan tüm meslek dallarının sorunlarını, oluşturdukları ekip arkadaşları ile birlikte yakından takip ettiklerini söyledi. Öncel, yaptığı açıklamada her meslek dalını temsil eden ekibiyle sorunları en yüksek perdeden diyalog içinde ve yasalar çerçevesinde savunmaya hazır olduklarını kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Küçük esnafın korunup kollanması için gereken mücadeleyi ortaya koyacağız"

"En büyük sorunlarımız arasında, orantısız çoğalmak ve bu anlamda Avrupa ülkelerinde olduğu gibi nüfusa oranlı işyerleri olmasının mücadelesini vermek önceliğimiz. Büyük zincir marketlerinin önüne geçilmesi için marketler yasasını daha güçlü dile getirilmesi sağlayacağız. Böylece küçük esnafın korunup kollanması için gereken mücadeleyi ortaya koyacağız."

"Bizler esnaf teşkilatının mihenk taşlarıyız"

Oda olarak meslektaşlarının haklarını savunacaklarını ifade eden Başkan Adayı Öncel, "Bizler bin yıllık Ahi Evran geleneğinden gelen esnaf teşkilatı olarak; vergisini ödeyen, şehrin ilk ışıkları ile her köşe başında, her sokakta, her caddede hizmet veren esnaf teşkilatının mihenk taşlarıyız. Haklı çıkarlarımız doğrultusunda tüm kurum ve kuruluşlar önünde hakkımızı savunma enerjisini kendimde ve tüm ekip arkadaşlarımızda görüyorum ve hiç kimsenin güdümünde olmadan odamız üyesi değerli meslektaşlarımızın haklarını savunacağız" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

