Başkan Adayı Mutlu Işıksu Gençlik Buluşmasında Müjde Verdi

İlk Oy Hareketi tarafından şehrin genç STK'larının katılımlarıyla düzenlenen Gençlik Buluşmasında konuşan Cumhur İttifakı AK Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, ilçede gençlere yönelik Ada Sahaf merkezi oluşturacaklarını söyledi.

Cumhur İttifakı AK Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, gençlerle buluştu. İlk Oy Hareketi tarafından düzenlenen gençlik buluşmasına, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Cumhur İttifakı Adapazarı Belediyesi Meclis Üyesi adayları, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer, Adapazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Fahrettin Alemdar, TÜGVA Sakarya İl Temsilcisi Akif Adnan Dizer, MTTB Sakarya Şube Başkanı Muhammet Talha İbil, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Alperen Şerifoğlu ile şehirde faaliyet gösteren kurumların gençlik teşkilatlarına mensup gençler katıldı.

Programda gençlerin sorularına cevap veren, hayatından kesitler sunan ve Adapazarı için hedefledikleri çalışmaları aktaran Cumhur İttifakı AK Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, "Hayatımın her döneminde genç kardeşlerimle bir arada oldum, onlarla istişare ederek çalışmalarıma yön verdim. AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev aldığım zamanlarda beraber olduğum arkadaşlarım bunu iyi bilirler. Her zaman her fırsatta ifade ediyorum. Gençler bizim bugünümüz. Önce bugünümüzü daha iyi seviyelere genç kardeşlerimizle birlikte çok çalışarak ulaştırmamız gerekiyor, yarınlar zaten o zaman daha güzel olacaktır. Allah nasip eder ve milletimiz Adapazarı'nın yönetim yetkisini bizlere emanet ederse söz veriyorum, şehrimizi genç arkadaşlarımla birlikte yöneteceğiz" diye konuştu.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Işıksu, "Klişe gelebilir ama çok önemlidir. Taşın altına elini koymaktan çekinmeyen, okuyan, araştıran, öğrenen, bilen, öğreten, fikirlerinin arkasında duran, pes etmeyen gençlerimiz olsun istiyoruz. Kuran Ahlakı ile ahlaklanan, Efendimiz'in (s.a.v) hayatını iyi bilen, yaşamında kendine yön tayin eden, risk almaktan hiçbir zaman çekinmeyen genç kardeşlerimizle biz, bu güzel yolu birlikte yürüyeceğiz. Genç meclis üyesi adayı arkadaşlarım, ekibimde genç kardeşlerim var. Bugün değil her zaman birlikte olacağız. Biz gençlerimizle her zaman koşmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Gençleri oldukça heyecanlandıracağına inandığı projesini de aktaran Başkan Adayı Işıksu, "Gençlerimizin tüm ihtiyaçlarını ve beklentilerini dikkatle değerlendirdik, onlarla istişare ettik ve sadece Adapazarı'mızın değil tüm şehrin ihtiyacı olarak gördüğümüz projemizin detaylarını belirledik. Ada Sahaf Fikir Sanat Merkezi projemizle Adapazarı inşallah eğitim, kültür, sanat, fikir ve düşüncenin merkezi olacak. Osmanlı ve Selçuklu mimarisine, Adapazarı'nın kültürel ve tarihsel dokusuna uygun motiflerin işleneceği, modern bir anlayışla inşa edilecek; ders çalışmaya ve kitap okumaya elverişli atmosferiyle başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ilgisini çekecek; eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerin içerisinde yapılabileceği ve 7 gün 24 saat hizmet verecek bir merkezi inşallah Adapazarı'na kazandıracağız" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA