Başkan Adayı Mahalle Mitingine Canlı Yayınla Bağlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, partisinin Ereğli mahalle mitingine görüntülü görüşme ile bağlanarak vatandaşları selamladı.

Karamürsel'de 27 mahallede mitinglerini aralıksız bir şekilde sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Karamürsel Belediye Başkan Adayı İsmail Yıldırım, Ereğli Mahallesi'nde mitinginde vatandaşlara büyük bir sürpriz yaptı. Yıldırım, miting sırasında görüntülü görüşme ile Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a bağlanarak, Büyükakın'ı telefonda Ereğlili hemşehrileri ile buluşturdu. Ereğli vatandaşına büyük bir sürpriz yaparak Büyükakın'a telefon ile bağlanan Başkan adayı Yıldırım, Ereğli halkı ile Büyükakın'ı canlı yayında buluşturdu. Bağlantı sırasında Yıldırım'ın "Bu güzel ilçeye sizinle beraber hizmet etmeyi Allah bizlere nasip etsin" sözlerine cevap veren Büyükakın,"Ben Ereğli'deki kardeşlerimle gurur duyuyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Kalbim sizlerle" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA