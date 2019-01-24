Başkan adayı Kavuş'tan, Meram Belediye Başkanı Toru'ya ziyaret

KONYA - Konya'nın AK Parti Meram İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş parti teşkilatı temsilcileriyle birlikte Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'yu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, kurulduğu günden bu yana çeşitli görevlerle AK Parti hareketinin içinde olduğunu belirterek, "Tüm bu sıfatlardan bağımsız olarak, ister Belediye Başkanı, ister milletvekili ya da partide herhangi bir görevde olalım, bu davaya gönül veren insanlar olarak aslolan hepimizin bu dava için koşturması, çaba ve emek harcamasıdır. Önümüzdeki seçim sürecinde birlikte koşturacak ve rekor bir oyun altına imza atacağız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da makamların birer hizmet sebebi ve vesilesi olduğunu ifade ederek, "Bu yarışta bayrağı devreden de, bayrağı alan da hızlı koşmalıdır. Adayımız Mustafa Kavuş'un bu bayrağı en iyi ve en başarılı şekilde taşıyacağından eminiz. Bizler için kişisel ikballerin hiçbir önemi yoktur. Davamız, ülkemiz ve milletimizdir önemli olan. Ülkeye hizmet edenin yanında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular'ın da katıldığı ziyaret günün anısına fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA