Başkan Adayı İsmail Erdem: 10 Yıldır Buradasınız, Altyapı Nerede?

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, CHP yönetimine seslenerek, "10 yıldır buradasınız, park, kütüphane, bilim evi, engelli ve yaşlılar için özel bakım hizmeti, açık-kapalı havuz, altyapı nerede?" dedi.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, seçim çalışmaları kapsamında Zübeyde Hanım Öğretmen Evi'nde Trabzonlu vatandaşlarla bir araya geldi. Trabzonluların tek tek sorunları dinleyen Erdem, sorunları not alarak, çözüm önerileri sundu. Erdem, "Sevgili komşularım, 10 yılı heba olmuş Ataşehir'e hizmet aşkı ile geldik. Vatandaşa çifte standart uygulayanlara bu işin nasıl yapılacağını göstermeye geldik. Vatandaşla ele el nasıl çalışılır, ihtiyaçlar nasıl karşılanır, modern şehirleşme nasıl yapılır, nasıl hizmet edilir göstermeye geldik" dedi.

"MİLLET BOŞ LAFTAN DA CHP'DEN DE BIKTI"

Sancaktepe'nin 10 yılda nereden nereye geldiğini anlatan İsmail Erdem, "Ataşehirli vatandaşlar da bu hizmeti hak ediyor. Belediyecilik sadece çöp toplamak değil. 2-3 baraka sosyal hizmet alanı sayılamaz. Biz boş laf değil, hizmet için varız" diye konuştu.

"Parklarınız nerede, kütüphaneleriniz nerede, bilim evleriniz nerede, engelli ve yaşlılarınız için özel bakım hizmetiniz nerede, açık-kapalı havuzlarınız nerede, altyapınız nerede?" diyen Erdem, "Adama sorarlar, 10 koca yılda ne yaptın'Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan itibaren Ataşehirliler Erdemli belediyecilik ile tanışacak. Ataşehir kazanacak, Ataşehirli kazanacak" dedi. - İstanbul

Kaynak: DHA