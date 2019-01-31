Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Tempo Arttırdı

DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık 31 Mart'ta yapılacak olan Yerel Seçimler öncesinde çalışma temposunu iyiden iyide arttırdı.

Düzce'de basılmadık yer, sıkılmadık el bırakmama adına yoğun bir tempo ile ziyaretlerine devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Düzceli esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Sabahın erken saatlerinde esnaf ziyaretleriyle başladığı çalışmalarına akşam program olarak da kahvehanelerde vatandandaşlarla bir araya gelerek devam etti. Bıyık seçim program kapmasında Şaguç Köprüsü ile eski otogar arasında kalan bölümdeki esnafları, Azmimilli Mahallesindeki esnafları, Kuyumcuzade Bulvarındaki esnafları, Uzun Mustafa Mahallesinde bulunan esnafları ziyaret ederek destek istedi.

Esnaf ziyaretlerinde esnaflar yaşadıkları sıkıntıları dillendirirken Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'tan çözüm istediler. MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, "Her ortamda insanlar yaşadıkları sorunları bize iletiyorlar. Haklılarda bize iletmekte. Düzce'de yaşanan sorunların çözüm kapısı biziz ve bunun adına gece gündüz demeden başkanlığı aldıktan sonra çalışacağımın sözünü veriyorum" şeklinde konuştu.

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminalini ziyaret ederek otogar esnafının sıkıntılarını dinledi. Esnaf ziyaretlerinin ardından MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Düzce'de amatör ruhla tiyatro sanatını ayakta tutmaya çalışan topluluklar ile bir araya gelerek tiyatrocuların sorunlarını dinledi. Konuşma havasında geçen programda tiyatrocular Düzce'de yaşadıkları sorunları Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'a ifade ettiler. Hazırlamış oldukları oyunların sergilenmesi adına mekan sıkıntısı yaşadıklarını ifade eden tiyatrocular, Bıyık'tan destek istediler.

Tiyatro topluluklarının yaşamış olduğu sorunları not alan Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, yaşanan sorunları çözme konusunda söz verdi. Aziziye Mahallesinde bulunan kahvelere MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu ile birlikte çay içmeye giden Bıyık, son olarak Atatürk Devlet Acil Servisinde hasta ve hastane personelini ziyaret etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA