Başkan Adayı Böcek, Elmalı'da Skm Açtı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, İyi Parti Elmalı Belediye Başkan Adayı Halil Öztürk'ün Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı.

CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, SKM açılışı için gittiği Elmalı'da coşkuyla karşılandı. İyi Parti Elmalı Belediye Başkan Adayı Halil Öztürk ile birlikte ilçe merkezine araç konvoyuyla giren Muhittin Böcek, ilk olarak esnafı ziyaret etti.

"Elmalı'ya otopark ve salça fabrikası"

İyi Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, İyi Parti Antalya Milletvekilleri Hasan subaşı, Tuba Vural Çokal, İyi Parti Elmalı İlçe Başkanı Turgay Kızıltaç, Cumhuriyet Halk Partisi Elmalı İlçe Başkanı Şakir Aydın ve çok sayıda partilinin katıldığı SKM açılış töreni, İYİ Parti Elmalı Belediye Başkan Adayı Halil Öztürk'ün konuşmasıyla başladı. Halil Öztürk, Elmalı'da en büyük sorunların başında otopark yetersizliği olduğunu belirterek, Başkan Muhittin Böcek'in de Büyükşehir'e gelmesiyle bu sorunu kısa süre içinde çözeceklerini söyledi. Projeleri arasında salça fabrikası kurmak olduğunu da dile getiren Öztürk, hem istihdam sağlayacaklarını hem de ilçeye katma değer sağlayacaklarını bildirdi. Bununla birlikte güneş enerjisi ve sera atıklarından elde edecekleri elektriği de köylüye ve çiftçiye ücretsiz vereceklerini kaydetti.

"Bugünlük değil, her zaman yanınızdayız"

Büyükşehir Başkan Adayı Muhittin Böcek ise Elmalı'da vatandaşların ilgisinden son derece memnun kaldığını söyledi. Muhittin Böcek şöyle konuştu:

"Burada Elmalılı olduğunu bildiğim Hasan Abim, Ahmet Abim var. Ama benim de manevi evlatlarım İsmail ve Turan Balaban'lar var, güreşçilerim var. Bende aslında Elmalılı sayılıyorum. Hep sizlerden biri oldum. Hep halkın adamı oldum. Bu güne kadar 25 yıllık siyasi hayatımda Antalya'mıza, Konyaaltı'mıza çok güzel projeler kazandırdım. Bütün kurum kuruluşlarla hep birlikte, muhtarlarımız, meclis üyesi, sevgili hemşehrilerim ile hep beraber yürüdüm" dedi.

Halka dönük projeler hazırladıklarını belirten Böcek, "Projelerimizde herkes var. Başta baş tacımız köylülerimiz var. Bugüne kadar köylülerimizden oy aldılar ama onların sorunlarına çözüm olacak kapsamlı bir çalışma yapmadılar. Bizim projlerimiz ranta dönük değil, köylümüze, halka, esnafımıza dönük olacak. Halil Öztürk kardeşim otopark, kent meydanı gibi projeler açıkladı. Bizler Elmalı'yı Büyükşehir ile birlikte beraber yöneteceğiz. Burada yapılması gereken ne varsa yapacağız. Halil Öztürk kardeşimin projelerle ilgili söylediği her sözün arkasındayız. Biz birlikte yapacağız."

Konuşmasının ardından Muhittin Böcek, İyi Parti Elmalı Belediye Başkan Adayı Halil Öztürk ve meclis üyesi adaylarıyla birlikte Elmalı'lı vatandaşları selamladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA